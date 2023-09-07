На кадрах – выжженные деревья: в Румынии показали место падения российского дрона
Источник:Digi24
Румынские журналисты отправились на место, где упал российский беспилотник типа "Шахед". Они показали последствия падения вражеского оружия.
На кадрах заметно воронку на земле и выжженные деревья. Известно, что инцидент на территории Румынии случился напротив украинского Измаила Одесской области, который атаковали оккупанты в ночь на 4 сентября.
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Какие последствия падения российского оружия в Румынии
Журналисты отметили, что они сняли видео на территории коммуны Чаталкиой, почти напротив украинского Измаила.
Вокруг себя я вижу последствия сильного удара и взрыва. Деревья на этом участке сгорели, на них уже нет веток и листьев,
– отметил журналист.
Он также пояснил, что на месте падения нет зелени, деревья вокруг также поломаны.
Осмотрев место падения российского “Шахеда”, где раньше работали следователи, журналист нашел новые фрагменты разного размера, которые могут быть обломками вражеского беспилотника.
Как выглядит место, где упал российский дрон: смотрите видео
Российский дрон в Румынии: коротко
- Еще утром 4 сентября сразу после ночной атаки россиян украинские пограничники рассказали, что вражеское оружие взорвалось на территории Румынии по ту сторону Дуная. В частности, спикер Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко заявил, что наши пограничные наряды зафиксировали две детонации на территории Румынии. Ведь россияне били по району Измаильского порта.
- Тогда Минобороны Румынии категорически отрицало этот факт, хотя глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что у Украины есть доказательства и впоследствии министерство опубликовало кадры, на которых виден сильный взрыв на другом берегу Дуная.
- Только 6 сентября министр обороны Румынии Анхель Тилвар подтвердил, что останки российских дронов таки упали в Румынии. Президент страны заявил, что это нарушение суверенитета Румынии.
- В Североатлантическом альянсе заявили, что "не видят" признаков умышленной атаки России на Румынию. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, Альянс продолжает расследовать падение возможных обломков российского дрона на их территории.