На кадрах – выжженные деревья: в Румынии показали место падения российского дрона

Румынские журналисты отправились на место, где упал российский беспилотник типа "Шахед". Они показали последствия падения вражеского оружия.

На кадрах заметно воронку на земле и выжженные деревья. Известно, что инцидент на территории Румынии случился напротив украинского Измаила Одесской области, который атаковали оккупанты в ночь на 4 сентября.

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Какие последствия падения российского оружия в Румынии

Журналисты отметили, что они сняли видео на территории коммуны Чаталкиой, почти напротив украинского Измаила.

Вокруг себя я вижу последствия сильного удара и взрыва. Деревья на этом участке сгорели, на них уже нет веток и листьев,

– отметил журналист.

Он также пояснил, что на месте падения нет зелени, деревья вокруг также поломаны.

Осмотрев место падения российского “Шахеда”, где раньше работали следователи, журналист нашел новые фрагменты разного размера, которые могут быть обломками вражеского беспилотника.

Как выглядит место, где упал российский дрон: смотрите видео

Российский дрон в Румынии: коротко