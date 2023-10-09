Огромные стратегические риски: каковы возможности России атаковать с моря

Несмотря на бешеные потери, у российского флота еще есть возможность атаковать Украину. Поэтому важно заботиться о безопасности и учитывать все воздушные тревоги.

Военный эксперт Петр Черник рассказал 24 Каналу, какая ситуация в России с кораблями и изменится ли она в будущем.

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По его словам, российский флот в Черном море сейчас насчитывает по меньшей мере полтора десятка судов. Речь идет о двух тяжелых фрегатах класса "Адмирал Макаров" и семействе малых ракетных кораблей, таких как "Буян-М", "Каракурт", "Василий Быков".

Каждое из этих судов имеет до восьми пусковых установок для 3М14 "Калибр" и по меньшей мере четыре рабочих лодки класса "Варшавянка", которые запускают ракеты из подводного положения.

Слабое место российского флота

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У инфраструктуры Новороссийска и других бухт нет качественного обслуживания, чтобы ремонтировать корабли. Если у СССР были проблемы с металлом, то в России их еще больше.

Здесь лежит философия нашего успеха,

– констатировал Черник.

Поэтому рано или поздно оккупанты будут вынуждены уменьшить применение ракет морского базирования. Более того, существует вероятность взрыва ракеты прямо на их судне.

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