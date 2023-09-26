Россияне боятся за свои корабли, но пытаются держать ВСУ в напряжении, – Гуменюк

После больших потерь в кораблях и руководящем составе черноморского флота агрессор пытается изменить тактику, чтобы не потерять все свои корабли от атак украинских ракет. Однако даже используя ограниченное количество ракетоносителей, Россия пытается угрожать Украине "Калибрамы".

Об этом 24 Каналу рассказала глава объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, флот страны-агрессорки очень напуган последними точными ударами по своим кораблям.

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Ситуация на Черном море

В настоящее время в действиях черноморского флота агрессора фиксируют определенный застой. Российские корабли хаотично маневрируют в режиме самозащиты и почти не заходят в пункты базирования.

На дежурстве у оккупантов стоит 9 ракетоносителей, из которых 2 надводных корабля типа "Буян-М", несущих по 8 ракет каждый. Их захватчики не желают держать на побережье из-за того, что эти суда не будут ощущать там безопасности

"В то же время оккупанты пытаются держать Силы обороны в напряжении. Так, в ночь на 25 сентября Россия выпустила в сторону Украины 12 "Калибров", что происходит сравнительно нечасто. Оккупанты пытаются давить на южные регионы Украины, а также другие наши территории", – пояснила пресс-офицер.

Наталья Гуменюк о российских кораблях в Черном море: смотрите видео

Враг еще имеет запасы ракет, которые может использовать против украинской инфраструктуры в преддверии отопительного сезона. Оккупанты "роскошествуют", выпуская за один день больше ракет, чем могут изготовить.

"Последние обстрелы можно считать ударами-предупреждениями, или, как они любят говорить, "ответочками" за поражение военных объектов на оккупированном полуострове. Этой риторикой агрессор пытается оправдать свои действия и показать себя пострадавшим. Хотя именно Россия вторглась на нашу территорию еще в 2014 году", – подчеркнула Гуменюк.

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