В России каждый день, так новые несчастья: теперь страна-агрессор страдает не только от пожаров, но и от землетрясений. Одно из таких зафиксировали недалеко от Пятигорска.

Подробности сообщили на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

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Известно, что землетрясение магнитудой 4,3 было зафиксировано 1 апреля в 17:03. Произошло это в 99 километрах северо-восточнее известного российского курортного города Пятигорска. Эпицентр подземных толчков расположен на глубине 15 километров.

О том, что подземные толчки ощутили в Пятигорске и Железноводске, написали в своих телеграм-каналах главы этих городов Дмитрий Ворошилов и Евгений Бакулин. Интересно, что в Железноводске подземные толчки были несколько более мощными, их магнитуда составляла 4,6.

Недавние землетрясения в России

Город Пятигорск расположен у подножия Кавказских гор (Северный Кавказ), на берегах реки Подкумок. Высота над уровнем моря составляет около 600 метров.

На Востоке России 17 февраля произошло землетрясение. Магнитуда достигла 5,3 балла по шкале Рихтера. Землетрясение произошло в районе Курильских островов по местному времени в 22:38. Очаг толчков был на глубине до 166 километров.

В последнее время государство-агрессора изрядно трясет. В частности, у Курильских островов землетрясение было зафиксировано всего 10 дней назад. Ячейка была в 189 километрах от Северо-Курильска. Сейсмологи зафиксировали подземный толчок магнитудой 5,8.

Накануне, 16 февраля, дежурные подземные толчки зафиксировали на Байкале вблизи поселка Большое Голоустное. Магнитуда была почти такая же – 5,9. Перед этим, 15 февраля толчки почувствовали на Камчатском полуострове.