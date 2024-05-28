Не самая лучшая машина: военный эксперт развеял слухи о "сверхмощном" российском самолете Су-57
Российский самолет Су-57 в свое время действовал возле Ворзеля, Бучи и Ирпеня против Сил обороны. Это маневренная и мощная машина, которая делает свои операции на сверхнизкой высоте и на большой скорости. Однако вряд ли с появлением истребителей F-16 эти вражеские самолеты будут залетать на украинскую территорию.
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник рассказал 24 Каналу, что такая вероятность равна нулю, поскольку истребителей Су-57 всего 11. А производить россияне могут, ввиду многочисленных санкций Запада, одну – две поштучно.
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Даже индусы не оценили Су-57
Петр Черник объяснил, что Су-57 – далеко не лучший истребитель, хотя оккупанты подают его как машину пятого поколения.
Су-57 очень сыроват, потому что если бы он имел какую-то серьезную перспективу, то индусы бы купили эту машину. Однако индусы провели серьезный экспертный разбор и пришли к выводу, что против F-22 или F-35 эта машина далеко не совершенна,
– отметил военный эксперт.
Он добавил, что на самом деле от сумасшедших можно ждать чего угодно.
Но интересно, что истребители перестали заходить в воздушное поле Украины в апреле 2022 года, когда только появились первые недалекобойные системы западного образца.
Теперь, когда мы из месяца в месяц насыщаемся системами MIM-104 Patriot, а особенно когда появится хотя бы одна эскадрилья F-16, если упадет такая птичка (Су-57 – 24 Канал), мы только поздравим,
– подытожил Петр Черник.
Что еще известно о Су-57
- Имеет мощный радар и вооружение внутри фюзеляжа. В тепловом спектре машина не доработана, поэтому хорошо видима даже за 70 километров.
- Еще в 2023 году россияне признали, что в истребителе плохо работает центральный компьютер, с помощью которого осуществляется наведение оружия и обнаружения целей. Учитывая такие проблемы россияне констатировали ненадежность судна.
- Сейчас россияне пытаются наносить удары по украинским объектам из глубины своей территории, но так, чтобы Су-57 не попали на радары украинских систем ПВО.