Планы России по оккупации Бахмута проваливаются, – Ермак

Планы российских окупантов захватить Бахмут в Донецкой области проваливаются.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

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Силы обороны продолжают сдерживать врага на Востоке, их планы по оккупации Бахмута сейчас проваливаются. Впереди – Украина,

– сообщил Ермак.

Россияне тактически не могут захватить Бахмут

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона сообщил, что россияне тактически не могут завершить операцию по захвату украинского города-крепости.

По сути они тактически не могут завершить операцию по захвату украинского районного центра Бахмут. Да, там очень активные бои. Россияне продолжают совершать десятки атак, вероятно, на инерции. Враг несет огромные потери, поскольку наше командование и штабы правильно планирует оборону,

– сообщил Сергей Череватый.

По его словам, благодаря мужеству, героизму, выносливости наших защитников, враг обескровлен и имеет сломленный боевой дух. Об этом также свидетельствуют последние истерические заявления Пригожина, буквально кричащего о нехватке снарядов в Бахмуте.

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Актуально о боях под Бахмутом

У Кремля заканчиваются силы для продвижения под Бахмутом в Донецкой области.

Чиновник НАТО рассказал, что Россия ежедневно несет до 1 500 человеческих потерь при проведении наступательных атак.

Чиновник рассказал, что украинские расходы боеприпасов на Бахмутском направлении опережают западное производство.

Также он подчеркнул, что нет никаких признаков того, что украинские силы будут отступать из города.