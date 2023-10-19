В Москве точно будут считаться с Пекином: какова позиция Китая насчет российско-украинской войны
Китай рассматривает российско-украинскую войну через призму своего противостояния с США. Именно поэтому Пекин не заинтересован в победе Киева, ведь будет воспринимать ее как победу американцев.
Политолог Владимир Фесенко сказал 24 Каналу, что Си Цзиньпин хочет, чтобы в конце концов были ослаблены и Россия, и Запад, особенно США. Кремль уже ослаблен настолько, что теперь оглядывается на Пекин по разным вопросам, в частности насчет войны против Украины.
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"У них достаточно серьезное влияние на Россию, не абсолютное, но влияние есть. В Москве будут точно прислушиваться к Пекину", – убежден Фесенко.
По его мнению, сближение Китая и России началось еще до 24 февраля 2022 года. Вероятно, Путин проинформировал Си Цзиньпина о своих планах по Украине, но тот не торопился и наблюдал.
Все ли устраивает Китай
"Китай не всем доволен. Иногда это проявляется публично, например призывы к России не использовать ядерное оружие", – отметил Фесенко.
Показательно также, что Китай дистанцируется от войны против Украины. Эта война создает немало проблем для Пекина:
- нарушает стабильность международной торговли;
- бьет по логистике;
- создает инфляционные процессы.
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- Владимир Путин 17 октября прибыл в Китай для участия в форуме "Один пояс, один путь". Это была вторая поездка российского президента после получения ордера на арест от Международного суда в Гааге.
- На следующий день прошли переговоры между Путиным и Си Цзиньпином. Лидер Китая заявил, что страны "неуклонно усугубляют политическое взаимодоверие".
- В то же время сдержанность Си Цзиньпина в обращении с Путиным свидетельствует об обратном. Визит российского президента еще раз подтвердил, что страны находятся в разных весовых категориях на международной арене.