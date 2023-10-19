В Москве точно будут считаться с Пекином: какова позиция Китая насчет российско-украинской войны

19 октября 2023, 22:54
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Китай рассматривает российско-украинскую войну через призму своего противостояния с США. Именно поэтому Пекин не заинтересован в победе Киева, ведь будет воспринимать ее как победу американцев.

Политолог Владимир Фесенко сказал 24 Каналу, что Си Цзиньпин хочет, чтобы в конце концов были ослаблены и Россия, и Запад, особенно США. Кремль уже ослаблен настолько, что теперь оглядывается на Пекин по разным вопросам, в частности насчет войны против Украины.

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"У них достаточно серьезное влияние на Россию, не абсолютное, но влияние есть. В Москве будут точно прислушиваться к Пекину", – убежден Фесенко.

По его мнению, сближение Китая и России началось еще до 24 февраля 2022 года. Вероятно, Путин проинформировал Си Цзиньпина о своих планах по Украине, но тот не торопился и наблюдал.

Все ли устраивает Китай

"Китай не всем доволен. Иногда это проявляется публично, например призывы к России не использовать ядерное оружие", – отметил Фесенко.

Показательно также, что Китай дистанцируется от войны против Украины. Эта война создает немало проблем для Пекина:

  • нарушает стабильность международной торговли;
  • бьет по логистике;
  • создает инфляционные процессы.

Путин приезжал в Китай: последние новости

  • Владимир Путин 17 октября прибыл в Китай для участия в форуме "Один пояс, один путь". Это была вторая поездка российского президента после получения ордера на арест от Международного суда в Гааге.
  • На следующий день прошли переговоры между Путиным и Си Цзиньпином. Лидер Китая заявил, что страны "неуклонно усугубляют политическое взаимодоверие".
  • В то же время сдержанность Си Цзиньпина в обращении с Путиным свидетельствует об обратном. Визит российского президента еще раз подтвердил, что страны находятся в разных весовых категориях на международной арене.

Автор: Марія Куцова