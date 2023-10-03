Хочет ли Путин выйти из войны: Шейтельман оценил заявления президента России

Владимир Путин не ищет способы завершить войну против Украины. Президент России, напротив, стремится максимально затянуть боевые действия.

Об этом 24 Каналу сказал политтехнолог Михаил Шейтельман, комментируя заявление министра обороны Великобритании. Грант Шеппс считает, что Путин не может выиграть войну и не знает, как из нее выйти.

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"В целом ответ на вопрос о том, хочет ли Путин выйти из войны, достаточно однозначен – он совсем не хочет из нее выходить. У него нет никакого интереса завершать войну", – отметил Шейтельман.

По его словам, об этом свидетельствуют все последние заявления российского президента, в том числе на федеральном собрании. Постоянный месседж Путина состоит в том, что "война теперь всегда".

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Во время празднования так называемого "присоединения" оккупированных территорий Дмитрий Медведев сказал, что этот процесс будет продолжаться. Очевидно, речь идет о планах расширить зону так называемой "СВО".

Шейтельман считает, что следует осторожно перевести эти слова Медведева и разослать всем заинтересованным в мирных переговорах Украины и России. На Западе должно понять, что страна-агрессор не собирается сворачивать войну.

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