Нашли застреленным: что сказал Данилов об убийстве российского пилота Ми-8 в Испании

Алексей Данилов прокомментировал убийство российского пилота Ми-8 Максима Кузьминова в Испании. Последний летом 2023 года перегнал российский вертолет в Украину.

Эта операция украинской разведки получила название "Синица". Сам пилот получил 500 тысяч долларов и новые документы. Секретарь СНБО рассказал "Украинской правде", что россиянину предлагали остаться в Украине, пишет 24 Канал.

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Что сказал Данилов об убийстве Кузьминова

Алексей Данилов объяснил, что сейчас есть констатация факта, что произошло такое событие – убийство российского пилота Максима Кузьминова. Секретарь СНБО объяснил, что для того, чтобы говорить подробнее, надо иметь больше информации.

Собеседник издания в ГУР сообщил, что Кузьминов решил переехать в Испанию и пригласил свою бывшую к себе. Его нашли застреленным, неподалеку нашли сгоревшую машину, на которой, вероятно, убегали ликвидаторы.

Алексей Данилов объяснил, что если россияне в ЕС могут убивать людей, то вопрос довольно сложный. По его словам, это не первый случай, когда враги так себя ведут на территории Евросоюза. Однако секретарь СНБО заверил, что хотел бы дождаться официальных выводов испанских правоохранителей.

Предложение нашей страны заключалось в том, чтобы он оставался в Украине. Он точно бы здесь был бы защищен. И я не думаю, что они так здесь могли бы "бесчинствовать", как это произошло в Испании,

– объяснил секретарь Совета нацбезопасности и обороны.

Он заверил, что Украина обеспечивает соблюдение законодательства на своей территории. В то же время каждая страна придерживается своего законодательства в обеспечении безопасности граждан, которые находятся на ее территории.

Алексей Данилов добавил, что причастным к подобным событиям людям необходимо быть бдительными и заботиться о ситуации.

Что известно об убийстве Кузьминова