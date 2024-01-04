Чтобы Россия выглядела кардинально иным образом: у Зеленского сказали, на какой шаг должен пойти Запад

Россия не ощущает на себе западные санкции в достаточной степени, потому что она все еще не перебывает в международной изоляции. Для того чтобы ее приблизить, Запад должен ослабить позиции Кремля в ООН.

Об этом 24 Каналу рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк. Он убежден, что для того, чтобы ускорить правильный финал российско-украинской войны, Запад должен изменить ее юридический статус.

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Как изменить юридический статус России

Несмотря на то, что коварная российская агрессия длится почти 2 года, на ее рынке до сих пор есть немало западных компаний, которые продолжают платить налоги в бюджет Кремля. Именно за эти налоги Путин проводит скрытую мобилизацию и оснащает свою армию оружием, ведь в 2024 году почти треть российского бюджета уйдет на войну.

Чтобы решить эту проблему, простого ужесточения санкций может быть недостаточно. Для того чтобы отговорить западные компании от сотрудничества с агрессором, нужно на юридическом уровне закрепить неприемлемость взаимодействия с Россией.

"Россияне понимают, что чем дольше будет война, тем больше шансов, что Россия действительно будет изолирована. И если бы юридический статус России был иным, то она выглядела бы совсем иначе на глобальном рынке. Тогда она была бы действительно изолирована, и никто не присылал бы ей приглашение принять участие в том или ином саммите, потому что это было бы невыгодно", – убежден советник ОПУ.

Тогда бы страны понимали, что в таком политическом виде Россия существовать не будет, и поэтому нет смысла подписывать что-нибудь со страной, которая в будущем будет полностью переформатирована и в которой будет другая политическая система. Именно на этом делают акцент украинские дипломаты, приближая один из шагов к изменению юридического статуса России – лишение ее права голоса в Совбезе ООН.

Надо проанализировать, вправе ли Россия находиться в Совбезе по юридическим мотивам, даже не с точки зрения войны в Украине, а с точки зрения 1991 года, когда было принято решение, что она будет наследником Советского Союза и будет использовать его "право вето",

– отметил Подоляк.

И если юридический анализ подтвердит, что присутствие России в Совбезе ООН не является легитимным, на основании этого нужно будет отнять у Кремля его право вето.

Что известно о легитимности России в ООН