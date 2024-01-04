Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк. Він переконаний, що для того, щоб пришвидшити правильний фінал російсько-української війни, Захід повинен змінити її юридичний статус.

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Як змінити юридичний статус Росії

Не зважаючи на те, що підступна російська агресія триває вже майже 2 роки, на її ринку досі є чимало західних компаній, які продовжують платити податки в бюджет Кремля. Саме за ці податки Путін проводить приховану мобілізацію й оснащує свою армію зброєю, адже у 2024 році майже третина російського бюджету піде на війну.

Щоб вирішити цю проблему, простого посилення санкцій може бути недостатньо. Для того, щоб відрадити західні компанії від співпраці з агресором, потрібно на юридичному рівні закріпити неприйнятність взаємодії з Росією.

"Росіяни розуміють, що чим далі буде війна, тим більше шансів, що Росія дійсно буде ізольована. І якби юридичний статус Росії був іншим, то вона виглядала б зовсім інакше на глобальному ринку. Тоді вона була б дійсно ізольованою, і ніхто не присилав би їй запрошення взяти участь в тому чи іншому саміті, тому що це було б невигідно", – переконаний радник ОПУ.

Тоді б країни розуміли, що в такому політичному вигляді Росія існувати не буде, й тому немає сенсу підписувати щось з країною, яку буде повністю переформатовано й у якій буде інша політична система. Саме на цьому роблять акцент українські дипломати, і один із кроків на шляху до цього зміни юридичного статусу Росії – позбавлення її права голосу в Радбезі ООН.

Треба проаналізувати, чи має право Росія знаходитись в Радбезі з юридичних мотивів, навіть не з точки зору війни в Україні, а з точки зору 1991 року, коли було прийнято рішення, що вона буде нащадком Радянського Союзу й використовуватиме його "право вето", – зазначив Подоляк.

І якщо юридичний аналіз підтвердить, що присутність Росії у Радбезі ООН не є легітимною, на підставі цього потрібно буде забрати у Кремля право вето.

Що відомо про легітимність Росії в ООН