Дефицит может начаться уже летом: с какой техникой у россиян больше проблем

Российское командование не жалеет ни живой силы, ни вооружения для достижения хоть каких-либо успехов на поле боя. Однако такая военная стратегия очень недальновидна.

Если оккупанты будут продолжать терять столько же техники, сколько сейчас, то уже через несколько месяцев столкнутся с серьезным дефицитом. Об этом 24 Каналу рассказал ветеран русско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман. Он, однако, добавил, что проблемы с живой силой в России не столь серьезны, ведь ее постоянно восстанавливают благодаря скрытой мобилизации.

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Потери россиян больше их возможностей

Британская разведка писала о том, что россияне действительно активнее наступают, однако при этом понесут больше потерь. Нельзя сказать, что попытки оккупантов не имеют результатов – иногда им действительно удается захватывать новые территории.

Линия фронта не стационарна, она меняется. Россияне сообщают о любом населенном пункте, даже если там 4 здания, как о "большой победе". Мы же наоборот, если продвинулись на 100-200 метров, об этом не так рассказываем. Эти сообщения для россиян больше для моральной поддержки,

– заметил Алексей Гетьман.

Потери оккупантов пока удается восполнять, возможности, у них есть. Кроме того, после так называемых "выборов" президента в России могут усилить мобилизацию. Зато больше сложностей у них есть с техникой.

"Нельзя сказать, что у них есть серьезные проблемы с артиллерийскими снарядами или с тяжелой техникой. Но то количество, которое может производить их ВПК, меньше, чем их потери на поле боя. Это отрицательный баланс, и рано или поздно у них начнутся проблемы", – подчеркнул майор запаса.

Силы обороны уничтожают примерно вдвое больше танков, чем оккупанты могут поставить, как из складов, так и из собственного производства. По словам Гетьмана, есть расчеты, согласно которым при таких темпах потерь уже к лету у россиян начнется дефицит тяжелой техники. И если Россия договаривается с союзниками о покупку ракет и снарядов, то танки или БМП им просто негде взять.

Актуальные потери россиян в войне

С начала полномасштабного вторжения, российская армия уменьшилась уже на 376 860 тысяч оккупантов. 800 из них Вооруженные Силы Украины были уничтожены за сутки 21 января.

Не меньше потери захватчиков в технике. Так по состоянию на 22 января россияне потеряли: