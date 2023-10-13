Войдет в историю как трагическая фигура для россиян: какие возможные последствия действий Путина

В ГУР отметили, что Кремль скоро будет искать выход для окончания войны в Украине. А происходящие в России процессы могут закончиться катастрофой.

Офицер ВСУ Тарас Березовец сказал 24 Каналу о том, что трудно представить, что может спровоцировать внутри России катастрофические процессы. Ведь это страна с непредсказуемым прошлым.

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Преемник Путина будет избавляться от его наследства

Россияне очень любят переписывать собственную историю в угоду тому, кто пришел к власти. Поэтому можно только представить, какими словами будут описывать эпоху правления Владимира Путина его преемники.

"Тем более, кто бы ни пришел к власти в России, он в любом случае будет избавляться от наследия Путина. А он войдет в историю как трагическая фигура для россиян. Путин же закончит амбиции России вернуться к статусу сверхдержавы. И в конце концов при своей жизни или после смерти приведет к распаду этого государства и к гражданской войне", – подчеркнул Березовец.

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Все может развалиться

В то же время горизонт прогнозов катастрофических процессов в России достаточно сложен для предвидения.

В этом смысле стоит упомянуть июль 1991 года, когда тогдашний президент США Джордж Буш-старший выступал в Верховном Совете УССР и категорически призывал удержаться "самоубийственного национализма" в угоду тогдашнему президенту СССР Михаилу Горбачеву, которого Белый дом тогда всячески поддерживал. А в августе после путча Советский Союз де-факто прекратил свое существование.

"Поэтому в России сегодня все может выглядеть стабильно и предсказуемо, но потом случается мятеж Евгения Пригожина. Кто мог его предвидеть? Пожалуй, только спецслужбы, которые имели доступ. И это демонстрирует всю гниль этой страны, а также то, что в России все может развалиться за считанные дни", – отметил Тарас Березовец.

Что происходит в России

Рамзан Кадыров решил преподнести "подарок" Путину на день рождения 7 октября, сделав абсурдное заявление. Он предложил отменить выборы президента России. Также он предложил еще один вариант – если выборы состоятся, на них должен выдвинуться только один кандидат. В любом варианте Кадырова Путин останется у власти в России.

В то же время Путин планирует не только остаться у власти, но и, по информации Института изучения войны, продолжить воевать. Для этого он ввел масштабную военную реформу, передав в состав Ленинградского военного округа 4 региона Северного флота – Республику Коми, Архангельск и Мурманская область, а также Ненецкий автономный округ. Это свидетельствует о том, что Россия ведет подготовку к вероятной войне со странами Балтии и НАТО.

Полковник запаса ВСУ Роман Свитан считает, что России хватит 5 лет, чтобы подготовиться к возможному вторжению. Ведь до войны в Украине Путин собирал ресурсы в течение 10 лет с 2014-го. На это он тратил весь военный бюджет. А сейчас этот бюджет Россия увеличила вдвое.