Бабушки автомат не возьмут: почему российская церковь создала свою ЧВК
Российская православная церковь набирает людей в новую частную военную компанию "Андреевский крест". Поскольку большинство прихожан составляют пожилые люди, о какой-то боевой силе речь не идет.
Ведущий канала "Ходорковский LIVE" Сергей Асланян объяснил 24 Каналу, к чему этот фарс РПЦ.
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"Конечно, церковь не соберет никаких прихожан. Кто такие прихожане – это бабушки. Они доползли за последним глотком здоровья перед смертью – вымолить за восковую свечу хотя бы еще пару месяцев жизни. Они за автомат Калашникова не возьмутся", – констатировал Асланян.
Зачем РПЦ объявила о создании своей ЧВК: смотрите видео 24 Канала
РПЦ должна доказать свою лояльность
В России долго не строили ничего, кроме церквей, и теперь хотят воспользоваться результатом этой деятельности. Более того, РПЦ избавилась от законодательства и стала крупнейшим контрабандистом и бизнес-конгломератом России.
Поскольку на повестке дня важно добыть людей на фронт, российская церковь и объявила о создании своей ЧВК.
"Нет там никого. Но церковь тем самым доказывает, что не зря в нее вкладывали, не зря ее преступления покрывали", – отметил Асланян.
РПЦ создает свою ЧВК: основное
- В СБУ сообщили, что частная военная компания "Андреевский крест" действует на базе Кронштадтского Морского собора в Санкт-Петербурге. Людей обучают военно-тактической и огневой подготовке под руководством ФСБ.
- Представитель украинской разведки Андрей Юсов заявил, что РПЦ всегда была структурой российских спецслужб. Новосозданная ЧВК, как и все остальные, является продолжением деятельности ФСБ.
- Основатель фонда "Русь сидящая" Ольга Романова отметила, что создание ЧВК было ответом патриарха Кирилла духовнику Путина – Тихону Шевкунову. Глава РПЦ считает его своим конкурентом.