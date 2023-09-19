Силы обороны Юга показали поражение вражеской РСЗО "Град" на Кинбурнской косе: мощное видео
Источник:Силы обороны Юга Украины
Украинские защитники продолжают ликвидировать технику оккупантов на временно оккупированных территориях нашего государства. Так, в Силах обороны Юга показали, как уничтожили вражескую РСЗО "Град".
Этот вражеский комплекс размещался на Кинбурнской косе в Николаевской области. После удачной работы наших защитников от российского "Града" осталось только пепелище.
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Украинские военные "минуснули" вражеский "Град"
В Силах обороны Юга рассказали, что россияне вместе со своей реактивной системой залпового огня "Град" скрывались на Кинбурнской косе в Николаевской области. Однако наши защитники все же нашли способ поразить этот вражеский комплекс.
Украинские военные уничтожили российский "Град" / Видео с телеграм-канала Сил обороны Юга Украины
На кадрах можно увидеть, как российский "Град" постоянно передислоцировался с места на место на Кинбурнской косе. В то же время после точного удара по нему там возник серый столб густого дыма.
Напоследок в Силах обороны Юга отметили, что все, что осталось от вражеского комплекса – это лишь куча металлолома. В настоящее время неизвестно сколько оккупантов ликвидировали наши защитники во время этого попадания по РСЗО "Град",
Украина успешно уничтожает технику россиян на фронте
- В Генштабе ВСУ 17 сентября рассказали, что украинские защитники поразили 3 зенитно-ракетных комплекса "Бук-М1" и 5 артиллерийских средств противника. Этими средствами захватчики обстреливали позиции наших военных на фронте, а также прифронтовые населенные пункты нашего государства.
- Днем ранее спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что враг потерял три свои лодки, которыми пытался маневрировать на островах в дельте Днепра на Юге. Кроме того, там также уничтожили 5 крупнокалиберных орудий противника.
- Кроме того, источники в спецслужбах сказали, что экспериментальный украинский морской дрон "Sea baby" подвел в Севастопольской бухте российский корабль "Самум". Да, наши защитники смогли попасть в заднюю правую часть судна оккупантов.