Румынский блогер создал оригинальные фото с книгами: результат поражает
Казалось бы, фото с книгами уже не могут удивить известных пользователей Instagram. Однако румынский блогер с легкостью доказал обратное, создав удивительную серию снимков, которая завораживает красотой и оригинальностью.
Талантливый фотограф Джеймс Тревин имеет большую библиотеку в своем доме. Ежегодно мудчина пополняет ее все новыми изданиями, а его книжная полка уже занимает всю стену в помещении.
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Блогер сортирует прочитанные книги по цвету обложки. Поэтому однажды он решил создать оригинальное фото со своими любимыми произведениями. Это впоследствии и дало толчок к серии снимков, которые получили большую популярность в соцсети.
На снимках Джеймс Тревин показывает героев из фильмов киностудии Marvel, сказочных персонажей, или же просто воплощает креативные идеи. Результаты его творчества поражают.