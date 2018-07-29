Румынский блогер создал оригинальные фото с книгами: результат поражает

Казалось бы, фото с книгами уже не могут удивить известных пользователей Instagram. Однако румынский блогер с легкостью доказал обратное, создав удивительную серию снимков, которая завораживает красотой и оригинальностью.

Талантливый фотограф Джеймс Тревин имеет большую библиотеку в своем доме. Ежегодно мудчина пополняет ее все новыми изданиями, а его книжная полка уже занимает всю стену в помещении.

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Блогер сортирует прочитанные книги по цвету обложки. Поэтому однажды он решил создать оригинальное фото со своими любимыми произведениями. Это впоследствии и дало толчок к серии снимков, которые получили большую популярность в соцсети.

На снимках Джеймс Тревин показывает героев из фильмов киностудии Marvel, сказочных персонажей, или же просто воплощает креативные идеи. Результаты его творчества поражают.

Допис, поширений James Trevino (@james_trevino) 27 Лип 2018 р. о 9:05 PDT

Допис, поширений James Trevino (@james_trevino) 21 Лип 2018 р. о 9:16 PDT

Допис, поширений James Trevino (@james_trevino) 20 Лип 2018 р. о 9:19 PDT

Допис, поширений James Trevino (@james_trevino) 16 Лип 2018 р. о 9:24 PDT

Допис, поширений James Trevino (@james_trevino) 14 Лип 2018 р. о 9:18 PDT

Допис, поширений James Trevino (@james_trevino) 11 Лип 2018 р. о 9:27 PDT

Допис, поширений James Trevino (@james_trevino) 8 Лип 2018 р. о 9:20 PDT

Допис, поширений James Trevino (@james_trevino) 6 Лип 2018 р. о 9:32 PDT

Допис, поширений James Trevino (@james_trevino) 20 Чер 2018 р. о 9:34 PDT

Допис, поширений James Trevino (@james_trevino) 17 Чер 2018 р. о 9:28 PDT