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Румынский блогер создал оригинальные фото с книгами: результат поражает

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Яркие фото с книгами
Яркие фото с книгами / фото из соцсетей

Казалось бы, фото с книгами уже не могут удивить известных пользователей Instagram. Однако румынский блогер с легкостью доказал обратное, создав удивительную серию снимков, которая завораживает красотой и оригинальностью.

Талантливый фотограф Джеймс Тревин имеет большую библиотеку в своем доме. Ежегодно мудчина пополняет ее все новыми изданиями, а его книжная полка уже занимает всю стену в помещении.

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Блогер сортирует прочитанные книги по цвету обложки. Поэтому однажды он решил создать оригинальное фото со своими любимыми произведениями. Это впоследствии и дало толчок к серии снимков, которые получили большую популярность в соцсети.

На снимках Джеймс Тревин показывает героев из фильмов киностудии Marvel, сказочных персонажей, или же просто воплощает креативные идеи. Результаты его творчества поражают.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теги: LifeStyle Литература Румыния Исскусство
Источник: 24 Канал
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