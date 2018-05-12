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Руслана призналась, что сделала для того, чтобы иметь возможность голосовать за MELOVIN

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Руслана приобрела португальскую симку, чтобы голосовать за MELOVIN
Руслана приобрела португальскую симку, чтобы голосовать за MELOVIN / Колаж 24

Украинская певица Руслана рассказала, что на Евровидении 2018 будет голосовать за представителя от Украины MELOVIN и для этого даже приобрела португальскую сим-карту.

Как известно, страна-участница Евровидения не может голосовать за своего представителя. Однако, многие украинцы, находящиеся за рубежом, поддерживают своих соотечественников.

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Не исключением является и Руслана, которая представляла Украину и победила на песенном конкурсе 14 лет назад. Она также приехала в Лиссабон, чтобы поддержать украинского исполнителя MELOVIN.

Для голосования признается, что приобрела португальскую сим-карту, пишет издание DW.

Да, у нас она (сим-карта – "24") есть, и мы обязательно сделаем, как другие украинцы, которые сейчас находятся в Португалии. Мы будем едиными в этом, как и остальные национальные диаспоры в разных странах Европы. Я смотрю по украинцам. Они собираются по всему миру, всегда следят за конкурсом и голосуют за своего артиста,
– рассказала Руслана.

В частности, певица добавила, что за последние годы конкурс несколько изменился. А по сути – визуальные эффекты. По словам артистки, большая концентрация идет на пиротехнику, свет и экраны.

"Иногда мы даже не видим исполнителя на сцене. Я хотела бы большей концентрации на артисте", – пояснила она.

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Также Руслана рассказала, что если бы сегодня участвовала в Евровидении 2018, то ее трек был бы посвящен чистой энергии.

Я нашла бы возможность послать мощный месседж, даже если бы это не была чистая "социалка". Так, как это делал Майкл Джексон, как Мадонна делает, и Стинг, и U2. Ведь артисты всегда чувствуют свое предназначение. Они выходят на сцену и чувствуют: это огромная арена. И я спою или о чем-либо, или о чем-то очень важном,
– отметила Руслана.

Напомним, Украину на конкурсе Евровидение 2018 представляет певец MELOVIN с песней "Under The Ladder". Певец выступил последним во втором полуфинале и завоевал место в финале. 12 мая он будет открывать грандиозный финал.

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Евровидение Евровидение 2018 MELOVIN Португалия Руслана
Источник: 24 Канал
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