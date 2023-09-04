"Другой быть не могла": политолог объяснил реакцию Румынии на падение российского дрона
Ночью против 4 сентября российские оккупанты обстреляли дронами-камикадзе Одесчину. "Шахеды" упали также на территории Румынии, однако там это отрицали.
Политолог Андрей Вигиринский сказал 24 Каналу, что реакция Бухареста не могла быть иной, поскольку он не заинтересован в прямом противостоянии с Россией.
Вашему вниманию Российские дроны упали на территории Румынии: в Бухаресте заявили о рисках
"Они отрицают сам факт, что это произошло, но если даже падение было, то это не было направлено против них. Соответственно, это не было агрессией против страны-члена НАТО", – отметил Вигиринский.
Если бы Румыния признала, что российские дроны упали на ее территории, пришлось бы как-то на это отвечать. Поскольку выразить глубокую обеспокоенность недостаточно, а нанести ответный удар – невыгодно, было решено сделать вид, что ничего не было.
НАТО не хочет открыто воевать с Россией
"Нашим партнерам лучше сохранить статус стран, не находящихся в конфликте с Россией", – констатировал Вигиринский.
Румыния – член НАТО, и угроза ей будет расцениваться как угроза всей организации и потребует немедленной реакции. Но Альянсу лучше, чтобы война была только на территории Украины.
Российские дроны упали в Румынии: последние новости
- О падении российских дронов за пределами Украины стало известно от Государственной пограничной службы. Так, некоторые "Шахеды" упали и сдетонировали на территории Румынии.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина имеет фотодоказательства падения российских дронов в Румынии. Он убежден, что нельзя отрицать этот факт.
- На инцидент также среагировал глава Офиса президента Андрей Ермак. По его словам, российские дроны угрожают не только Украине, но и соседним государствам. Поэтому нужно полностью перекрыть кислород вражескому ВПК, чтобы Кремль не мог воевать.