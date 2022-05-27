Русские почти всю ночь били из артиллерии по Сумской области: в ОВА рассказали о разрушениях
Источник:телеграмм Дмитрия Живицкого
На Сумщине ночь на 27 мая была неспокойной. Российские оккупанты снова обстреливали область со своей территории.
Последствия ночной атаки в Сумской области
Захватчики открывали огонь из минометов. Под удар снова попали пограничные населенные пункты.
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С 4:30 утра каждые полчаса раздавались выстрелы из миномета по территории Шосткинского района,
– рассказал глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
Повреждения получили частные дома в окрестностях города Середина-Буда.
Около 7:30 россияне открыли огонь из самоходных артиллерийских установок по деревне Старые Вирки Белопольского общества. К счастью, никто не пострадал.
Россияне постоянно обстреливают Сумщину
Пограничные города и села области ежедневно страдают от российских обстрелов. Кафиры готовят из артиллерии, минометов, гранатометов, а также выпускают ракеты. Так, в обед 26 мая над Сумами силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету. В это время в области была объявлена воздушная тревога.
25 мая враг еще раз атаковал Краснополье. В результате ракетного удара повреждения получили около 20 домов местных жителей и линии электропередач. Из-за этого часть селения осталась без света. К счастью, обошлось без жертв.
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- По данным украинской разведки, война может продолжаться до зимы . В настоящее время кафиры закрепляются на территории Херсонской области.
- На 27 мая наши защитники ликвидировали уже 29 750 российских захватчиков. Кроме того, они уничтожили большое количество вражеской техники: танков, дронов, артиллерийских систем, крылатых ракет, кораблей.
- Враг практически круглосуточно обстреливает Северодонецк. Из-за этого за последние сутки в городе погибли 4 человека. Разрушения получили 11 многоэтажек и один частный дом.
- Сейчас горячими точками на фронте являются Бахмутское и Лиманское направления.
- Ночью на 27 мая оккупанты атаковали Днепропетровскую область. Известно, что враг нанес значительные разрушения. По словам главы ОВА Валентина Резниченко, спасатели уже разбирают завалы. Больше информации пока не сообщают.
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