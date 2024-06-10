Граница проходит через хату: чем интересно село Рыжевка, которым грезит Кадыров
В ночь на 10 июня предатель собственного народа Кадыров сообщил о "захвате" украинского села Рыжевка, что почти сразу же опровергла местная власть. Это село не похоже на другие и имеет свои уникальные исторические и географические особенности.
Рыжевка расположена на левом берегу реки Сейм и граничит с российской границей. Последняя перепись населения говорит, что в селе жило 857 человек.
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История и настоящее уникального украинского села
Рыжевка Белопольского района находится на самой границе с Россией. Один из самых известных фактов о селе, по которому о нем все знают – это то, что граница в селе проходит через одну из хат. Местные жители шутят, что люди в доме ужинают на кухне в Украине, а ночуют уже в спальне в России. Соседний дом – то уже в Теткино, Курской области.
Так получилось из-за того, что при СССР общую с российским селом улицу, которая принадлежала Украине поделили пополам и назвали улицей Дружбы. Вполне укладывается в понятие россиян о "дружбе": с оккупацией украинской территории и "принуждением к дружбе".
Первое письменное упоминание о селе встречается в 1719 году. В этом году ему исполняется 305 лет. В XIX веке село, как и большая часть Украины, входило в состав Российской империи. По данным 1862 года в селе, которое тогда располагалось в Путивльском уезде Курской губернии, проживало 537 человек. В 1880 году в селе проживал 501 человек.
Рыжевка славится своим храмом Святого Николая Чудотворца. Его построили в первой половине 18 века, в 1893 году при местном храме начала действовать двухлетняя церковноприходская школа. Еще до середины 70-х годов ХХ века в церкви шла служба. А в 1975 году храм уничтожили коммунисты. Сейчас на его месте есть храм, но он уже не имеет никакого отношения к старому.
Храм Святого Николая Чудотворца / Фото Украина Инкогнита
События вокруг села в последние дни
- Вечером 9 апреля Рамзан Кадыров написал на своей странице в соцсети, что подконтрольный ему полк "Ахмат-Чечня" "захватил" пограничное украинское село Рыжевка. "Брали" Рыжевку кадыровские "штурмовики овечьих отар", по словам хозяина Чечни, три дня.
- Почти сразу местные власти Белопольской общины опровергли ложь чеченских любителей повоевать постами в соцсетях. Так, глава общины заявил, что русских в селе нет. Он также добавил, что сейчас в Рыжевке проживает около 7 человек.
- Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко считает, что так россияне "пытались прощупать оборону" границы. По словам Коваленко, Силы обороны продолжают контролировать ситуацию и наносить россиянам огневого поражения. Он также заверил, что сценария, который был на Харьковщине в мае, военные не наблюдают.
- Впрочем, российская ДРГ, все же, успела "наследить" в украинском селе. Они повесили свою вонючую тряпку в виде триколора на одно из зданий села. Но это были бы не россияне, если бы они не осквернили собственный флаг. Украинские защитники, которые убирали его с помощью техники, говорят, что вражеская тряпка была ожидаемо заминирована.
- На вбросы кадыровцев отреагировали и бойцы легиона "Свобода России", они высмеяли тот цирк с "захватом", который устроили оккупанты.