Дистанция не просто так: с иностранными послами мог встречаться двойник Путина

Владимир Путин 5 апреля вручал верительные грамоты иностранным послам. Для этого они прибыли в Россию. Диктатор соблюдал с присутствующими дистанцию в 10 метров, из-за чего традиционно не пожал руки. Вероятно, это был двойник.

Такое мнение в эфире 24 Канала предположил российский оппозиционный политик Гарри Каспаров. Он сравнил это действо с приездом Путина в Мариуполь.

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Где был настоящий Путин

Дистанцию в 10 метров российский президент аргументировал "ковидными ограничениями". Но во время поездки в Мариуполь, где он пожимал руки местным жителям, не обращал на них внимания, отметил Каспаров. И здесь возникает логичный вопрос: где же на самом деле был двойник?

"У меня ощущение, что в Кремле был двойник, потому и такая дистанция. Но это только предположение. Путин сейчас панически боится всего. Я не знаю, как этот страх предается по вертикали вниз, но очевидно, что этот "шабаш" требовал от вождя более активного участия. Куда-то исчезла путинская наглость и поведение гопника", – иронически отметил спикер.

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