Как в Киеве прощались с госпитальеркой Ириной Цыбух: фоторепортаж 24 Канала

В Киеве 2 июня прощались с погибшей на войне парамедиком Ириной Цыбух. Она с февраля 2022 года в составе "Госпитальеров" спасала военных, оказывая им первую помощь и вывозя раненых из самых горячих участков фронта.

25-летняя журналистка и парамедик погибла 29 мая во время ротации на Харьковском направлении. 1 июня ей должно было исполниться 26 лет.

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Как в Киеве прощались с парамедиком Ириной Цыбух

Прощание с Ириной Цыбух в Киеве состоялось сначала в Михайловском соборе, где была панихида. Затем похоронная процессия переместилась на Майдане Независимости, где собрались сотни людей.



Прощание с Ириной Цыбух / Фото 24 Канала

Ирина "Чека" Цыбух на фронте была старшей экипажа. До полномасштабного вторжения работала менеджером реформы Суспильного и реализовывала образовательные проекты в отдаленных селах Донецкой и Луганской областей.



Прощание с Ириной Цыбух на Майдане

Подруга Ирины Юлия Кочетова рассказала, что они были знакомы со времен полномасштабного вторжения, однако Ирина была человеком "очень близким сердцу".

Она спасла сотни людей, и очень больно, что мы не спасли ее,

– рассказала на церемонии прощания на Майдане Юлия Кочетова, пишет Суспильне.



Прощание с Ириной Цыбух

Искренний, добрый человек. С ценностями. С чувством справедливости, с чувством правды... Нас познакомила война и разлучила тоже война,

– рассказала военнослужащая Оксана с позывным "Ксена".



Прощание с Ириной Цыбух на Майдане в Киеве

Ирина Цыбух написала посмертное письмо, которое опубликовал ее родной брат. В нем парамедик отметила, что свобода – это высшая ценность и призвала жить без страхов.



У Ирины Цыбух остался родной брат и родители



Проститься с Ириной пришли ее собратья и сестры



Ирина Цыбух оставила пожелания, каким должно быть прощание с ней

Парамедик оставила близким пожелания, как должна выглядеть церемония прощания с ней. Она отметила, что:

вместо цветов должны быть донаты на батальон и помощь семьям погибших;

никаких искусственных цветов или пластика,

одежда – вышиванка или камуфляж (для действующих военных и ветеранов/нок).

Действительно, на прощании с Ириной сотни людей были одеты в вышиванки или военную форму.

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Прощание с Ириной Цыбух в Киеве



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Прощание с Ириной "Чекой" Цыбух в Киеве / Фото 24 Канала

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным, побратимам и посестрам Ирины Цыбух. Вечная память героине.

Прощание с парамедиком во Львове состоится 3 июня. Чин похорон в Гарнизонном храме – в 14:00 3 июня. После службы процессия отправится на поле почетных захоронений Лычаковского кладбища.