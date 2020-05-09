Саакашвили рассказал, кто был против него в "Слуге народа"

Михаил Саакашвили рассказал, что против него во фракции "Слуга народа" были люди, которых большинство руководства и лично президент не знали. Но они были открыты, экспериментировали. Так бывает всегда, когда собирается новая сила. Туда попали люди, которые отличаются, как минимум, своими взглядами. Большинство из них отличаются тем, что они уже под кем-то. Но это открылось позже.

Об этом новоназначенный глава Исполнительного комитета реформ рассказал в интервью программе "Перекрестный допрос" на 24 канале.

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Политик отметил, что человек открыто не заявляет, что с кем-то сотрудничал, а всех нельзя проверить.

"Такие люди были, есть и еще будут. Но если будет движение вперед, большинство людей, которых мы не убедили с первого раза, мы сможем еще убедить", – подчеркнул Саакашвили.

Он также отметил, что с начала в Офисе Президента была идея предлагать именно должность председателя Исполнительного комитета реформ, а не вице-премьера. Когда они предложили именно вице-премьера, то потом увидели, как им оказали сопротивление.

Те, что за статус-кво, которые присутствуют в почти каждой фракции в парламенте, вообще сотротивляются любым переменам. Они как раз открыли огонь первыми. У меня было впечатление, что это было неожиданно и для президента. Они по меньшей мере имели свои обоснованные или необоснованные замечания,

– пояснил Михаил Саакашвили.

Политик добавил, что был очень удивлен, что его боятся в "Слуге народа". "Я действительно не знал. Я знал, что некоторым людям я лично не нравлюсь", – отметил Саакашвили.

Первую часть интервью с Михаилом Саакашвили – читайте здесь.

Смотрите полное видео программы "Перекрестный допрос":

Что известно о назначении Михаила Саакашвили?



Деятельность Саакашвили в Украине / Инфографика 24 канала