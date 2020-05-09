Саакашвілі розповів, хто був проти нього в "Слузі народу"

Міхеїл Саакашвілі розповів, що проти нього у фракції "Слуга народу" були люди, яких більшість керівництва і особисто президент не знали. Але вони були відкриті, експериментували. Так буває завжди, коли збирається нова сила. Туди потрапили люди, які відрізняються, як мінімум, своїми поглядами. А більшість з них відрізняються тим, що вони вже під кимось. Але це відкрилося пізніше.

Про це новопризначений голова Виконавчого комітету реформ розповів в інтерв'ю програмі "Перехресний допит" на 24 каналі.

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Політик відзначив, що людина відкрито не заявляє, що з кимось співпрацювала, а всіх не можна перевірити.

"Такі люди були, є і ще будуть. Але якщо буде рух вперед, більшість людей, яких ми не переконали з першого разу, ми зможемо ще переконати", – наголосив Саакашвілі.

Він також зазначив, що від початку в Офісі Президента була ідея пропонувати саме посаду голови Виконавчого комітету реформ, а не віцепрем'єра. Коли вони запропонували саме віцепрем'єра, то потім побачили, як їм чинили спротив.

Ті, що за статус-кво, які присутні у майже кожній фракції в парламенті, взагалі чинять спротив будь-якій зміні. Вони якраз відкрили вогонь першими. У мене було враження, що це було неочікувано і для президента. Вони щонайменше мали свої обґрунтовані чи необґрунтовані зауваження.,

пояснив Міхеїл Саакашвілі.

Політик додав, що був дуже здивований, що його бояться в "Слузі народу". "Я справді не знав цього. Я знав, що деяким людям я особисто не подобаюсь", – зауважив Саакашвілі.

Першу частину інтерв'ю з Міхеїлом Саакашвілі – читайте тут.

Дивіться повне відео програми "Перехресний допит":

Що відомо про призначення Міхеїла Саакашвілі?



Діяльність Саакашвілі в Україні / Інфографіка 24 каналу