Могут быть неожиданности: каковы риски от председательства Венгрии в Совете ЕС

Венгрия будет председательствовать в Совете ЕС с июля по декабрь 2024 года. Там могут делать неприятные сюрпризы как для ЕС, так для Украины, но есть нюансы.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Саакян, отметив, что Венгрия, конечно не отличается лидерскими позициями в поддержке Украины, если говорить дипломатично.

Смотрите также Украина в ЕС․ Затянулся ли процесс переговоров и когда будет вступление – интервью с госпожой послом

Чего ожидать от председательства Венгрии

Как отметил Саакян, именно поэтому Бельгия, которая председательствует до конца июня, несколько "поднажала газа" и подбросила инициативы по поддержке Украины. Все для того, чтобы Венгрия во время председательства не спустила на нет все инициативы.

Конечно, не стоит ожидать каких-то аж разительных изменений. Ведь решения все же принимают коллективно. Однако не стоит надеяться и на какие-то прорывные вещи.

Во время председательства Венгрии, понятно, будут забрасываться противоречивые инициативы, чтобы вызвать напряжение внутри ЕС и для Украины. Венгрия не побрезгует этой площадкой, чтобы позаигрывать немного с пророссийской позицией, а потом попытаться выгодно это продать. Поэтому какие-то неприятные неожиданности могут быть,

– подчеркнул Саакян.

Важно, что это не изменит общей тенденции по поддержке Украины от ЕС. Председательство не является ключевым фактором принятия тех или иных решений. И вообще Венгрии нужны европейские деньги, поэтому вряд ли там выйдут за определенные рамки, которые очерчены общей политикой ЕС.

Позиция Венгрии: кратко