Получил многочисленные ранения, но воевал до конца: в последний путь провели Александра Салату

Война продолжает забирать лучших сынов и дочерей Украины. Да, к сожалению, стало известно, что в бою погиб доброволец "Азова" Салата Александр.

Героя провели в последний путь в субботу, 27 апреля, в Киевской области. Об этом сообщила Медвинское территориальное общество.

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На войне погиб Салата Александр

Александр отправился на фронт в мае 2023 года. Он был добровольцем и поступил в батальон специального назначения "Азов". Там он служил пулеметчиком бронеавтомобиля. Он и его собратья участвовали в жесточайших боях с русскими войсками.

Известно, что он мог уволиться со службы, ведь имел многочисленные ранения и контузии, но постоянно отказывался.

Я буду воевать до конца, к Победе…,

– заявлял он.

К несчастью, Александр так и не увидел нашей победы. Герой погиб на территории Серебрянского лесничества в Луганской области 23 декабря 2023 года.

Четыре месяца родные не знали о судьбе Александра, ведь он считался пропавшим без вести. Благодаря его собратьям, тело Героя удалось вернуть домой.

"Всем миром мы сегодня выражаем искренние соболезнования родителям, жене, детям, всем родным, близким и друзьям павшего воина. Верному сыну Украины– Салате Александру Викторовичу– вечная слава, уважение и память. Герои не умирают",– отметили в общине.

Они отдали жизнь за Украину

на войне, во время выполнения боевого задания, погиб главный сержант 13-й бригады Национальной гвардии Украины Хартия Александр Ющенко. В бригаде назвали гибель сержанта невосполнимой потерей для всей военной семьи.

Также поступило известие о том, что на фронте погиб участник Революции Достоинства Роман Панькевич. Жизнь воина оборвалась во время минометных обстрелов под Красногоровкой Донецкой области.

28 марта во время упорных боев в окрестностях села Терны Краматорского района, что в Донецкой области, погиб воин из Рогатина Тарас Пришляк. Он служил в рядах 71-й отдельной егерской бригады, Герой прошел бои за Ирпень, Чернигов и Бахмут.

также выражает соболезнование всем родным, близким и знакомым украинского защитника.