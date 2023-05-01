Гарантий безопасности нет нигде, – Яковенко о просьбе ЮАР, чтобы Путин не приезжал

Власти ЮАР договариваются с Владимиром Путиным о его участии в саммите БРИКС в онлайн формате. Если же он лично приедет в страну, то российский диктатор может быть арестован по ордеру МКС.

Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко назвал эту новость очень хорошей, ведь Путин лично являлся одним из инициаторов создания БРИКС. Об этом Яковенко рассказал 24 Каналу.

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Солидарности не существует

Он отметил, что российский диктатор очень гордится организацией БРИКС.

Есть две международные организации – БРИКС и ШОС (Шанхайская организация сотрудничества – 24 Канал), которыми Путин очень гордится и считает их противовесом G7 и НАТО,

– объяснил оппозиционный журналист.

Постоянные разговоры о том, что в БРИКС собирается вступить чуть ли не половина планеты, – это тоже предмет гордости Путина и его пропагандистов.

"Заявление ЮАР – очень важная история, и она означает, что никакой солидарности внутри БРИКС не существует", – подчеркнул собеседник.

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Забудет, где находится ЮАР

Путин мог бы приехать в ЮАР и его бы не арестовали. Яковенко напомнил, что такие случаи были с лидерами африканских стран, против которых были возбуждены дела в МКС, но их не всегда выдавали.

Но то, что ЮАР, входящая в БРИКС, заявила об этом, означает, что гарантий безопасности у Путина нет нигде. В бывших странах Советского Союза Путину тоже опасно находиться,

– уверен журналист.

Игорь Яковенко также отметил, что глава Кремля стопроцентно не поедет в ЮАР. Ведь даже малейшая возможность, что Путина выдадут МКС, достаточна, чтобы он даже забыл где расположена Южно-Африканская Республика.

Что этому предшествовало

Объединение БРИКС состоит из пяти стран – Бразилии, России, Индии КНР и ЮАР. Организация была основана в 2006 году. Саммит БРИКС в 2023 году должен состояться в ЮАР в августе.