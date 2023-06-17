Даже после визита в Киев: в ЮАР до сих пор обсуждают личное участие Путина в саммите БРИКС

В Южно-Африканской республике до сих пор обсуждают вопросы возможного участия российского диктатора в саммите БРИКС. Более того, приезд Владимира Путина африканская делегация собирается обсудить непосредственно с российским президентом.

Об этом во время совместной конференции с Владимиром Зеленским заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса. Однако окончательное решение еще не было принято, сообщает 24 Канал.

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Саммит БРИКС хотят обсудить с Путиным

Рамафоса заявил, что вопрос о возможном участии российского диктатора в саммите БРИКС постоянно обсуждается в правительстве страны. Кроме того, президент ЮАР планирует обсудить это с Путиным во время визита африканской делегации 17 июня в Россию.

У меня также будет двусторонняя встреча с президентом Путиным для того, чтобы обсудить саммит БРИКС. Этот вопрос еще обсуждает и рассматривает наше правительство,

– заявил Рамафоса.

Вместе с тем, он подчеркнул, что окончательный план проведения саммита БРИКС еще в процессе принятия. В частности – из-за возможного приезда Путина. По словам Рамафосы, этот вопрос постоянно обсуждается как в ЮАР, так и на других платформах.

Россияне нанесли ракетный удар во время визита делегации

Делегация лидеров африканских стран утром 16 июня прибыла в Киев. Из-за этого часть улиц в столице перекрыли.

Около 11:00 по всей территории страны раздалась воздушная тревога. Как впоследствии подтвердили в Воздушных силах, россияне атаковали страну крылатыми ракетами "Калибр" и аэробаллистическими "Кинжалами". Силами и средствами ПВО удалось сбить все воздушные цели.

Впоследствии в делегации заявили, что ракетная атака никак не отразится на работе африканских лидеров. Спикер президента ЮАР подчеркнул, что все "идет по плану".

Винсент Магвенья, спикер Рамафосы, позже заявил, что якобы делегация "не слышала взрывов". Более того, он назвал ракетный обстрел "распространением какой-то дезинформации".

Однако президент ЮАР оказался более "наблюдательным", и все же слышал взрывы. Об этом он заявил на совместной конференции с Владимиром Зеленским.

Ежегодный саммит БРИКС намечен на 22 – 24 августа 2023 года. Поскольку ЮАР ратифицировала Римский устав, то должна выполнить требования ордера на арест, выданный Международным уголовным судом по делу о незаконной депортации украинских детей.