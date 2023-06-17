Даже после визита в Киев: в ЮАР до сих пор обсуждают личное участие Путина в саммите БРИКС
В Южно-Африканской республике до сих пор обсуждают вопросы возможного участия российского диктатора в саммите БРИКС. Более того, приезд Владимира Путина африканская делегация собирается обсудить непосредственно с российским президентом.
Об этом во время совместной конференции с Владимиром Зеленским заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса. Однако окончательное решение еще не было принято, сообщает 24 Канал.
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Саммит БРИКС хотят обсудить с Путиным
Рамафоса заявил, что вопрос о возможном участии российского диктатора в саммите БРИКС постоянно обсуждается в правительстве страны. Кроме того, президент ЮАР планирует обсудить это с Путиным во время визита африканской делегации 17 июня в Россию.
У меня также будет двусторонняя встреча с президентом Путиным для того, чтобы обсудить саммит БРИКС. Этот вопрос еще обсуждает и рассматривает наше правительство,
– заявил Рамафоса.
Вместе с тем, он подчеркнул, что окончательный план проведения саммита БРИКС еще в процессе принятия. В частности – из-за возможного приезда Путина. По словам Рамафосы, этот вопрос постоянно обсуждается как в ЮАР, так и на других платформах.
Россияне нанесли ракетный удар во время визита делегации
- Делегация лидеров африканских стран утром 16 июня прибыла в Киев. Из-за этого часть улиц в столице перекрыли.
- Около 11:00 по всей территории страны раздалась воздушная тревога. Как впоследствии подтвердили в Воздушных силах, россияне атаковали страну крылатыми ракетами "Калибр" и аэробаллистическими "Кинжалами". Силами и средствами ПВО удалось сбить все воздушные цели.
- Впоследствии в делегации заявили, что ракетная атака никак не отразится на работе африканских лидеров. Спикер президента ЮАР подчеркнул, что все "идет по плану".
- Винсент Магвенья, спикер Рамафосы, позже заявил, что якобы делегация "не слышала взрывов". Более того, он назвал ракетный обстрел "распространением какой-то дезинформации".
- Однако президент ЮАР оказался более "наблюдательным", и все же слышал взрывы. Об этом он заявил на совместной конференции с Владимиром Зеленским.