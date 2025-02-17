Во Франции проведут экстренный саммит европейских лидеров по безопасности и Украине

В понедельник, 17 февраля, в Париже состоится встреча лидеров европейских стран. Президент Франции Эмманюэль Макрон собирает экстренный саммит, чтобы обсудить ситацию в Украине и безопасность всей Европы.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Le Figaro. Европейские страны обсудят свою безопасность, ведь их несколько пугают заявления президента США Дональда Трампа.

К теме Трамп "разбудил" Европу: какие вызовы должен преодолеть Евросоюз из-за изменения политики США

Макрон собирает саммит в Париже

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро 15 февраля подтвердил, что в Париже будут собираться лидеры стран ЕС для "рабочей встречи". Однако он не сказал, какие именно государства приглашены на саммит.

Причиной встречи якобы стали заявления администрации США против Европейского Союза, где, в частности, речь шла о мирных переговорах без участия европейцев.

По словам Барро, Европа стремится избавиться от "комплекса неполноценности". Также он заявил, что "Европа не даст себя запугать".

Министр иностранных дел Франции добавил, что европейцы способны приложить усилия для окончания войны в Украине. ЕС может предоставить гарантии безопасности для Украины. Поэтому так или иначе "европейцы будут привлечены к дискуссиям".

Только украинцы могут решить прекратить войну, и мы будем их поддерживать, пока они не примут это решение,

– сказал чиновник.

По информации Reuters участие в саммите в Париже примут Франция, Великобритания, Германия, Польша, Италия, Испания и Дания.

Зеленский прокомментировал заявления о том, что Европа не может быть за столом переговоров

К слову, президент Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции говорил, что Украина должна решать, кто будет участником переговоров. Зеленский также хотел бы провести встречу европейских лидеров в Киеве 24 февраля, чтобы определить дальнейшие действия партнеров по мирному урегулированию войны в Украине.