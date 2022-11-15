В Индонезии стартовал саммит G20: коммюнике против "эпохи войны" и заявления лидеров

На индонезийском острове Бали начался саммит "Большой двадцатки". Его открыл президент Индонезии Джоко Видодо, призвавший "остановить войну".

Видодо не уточнил о какой именно войне идет речь, пишет 24 канал. Сказал только, что во время нее миру будет тяжело двигаться вперед. Очевидно, говорилось о полномасштабном вторжении России в Украину.

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Что уже заявили на саммите

По мнению президента Индонезии, быть ответственным – значит создавать ситуации не с нулевой суммой, быть ответственным – это положить конец войне.

Если война не закончится, миру будет тяжело двигаться вперед,

– цитирует слова президента Индонезии Reuters.

Кроме того, Financial Times сообщило, что лидеры страны "Большой двадцатки" согласуют проект коммюнике об отказе от "эпохи войны". Ссылаясь на документ, издание отмечает, что в коммюнике:

есть призывы не допустить "эпоху войны";

говорится о том, что применение или угроза применения ядерного оружия недопустимы;

большинство стран G20 осуждают войну России в Украине.

Применение или угроза применения ядерного оружия недопустимы. Мирное разрешение конфликтов, усилия по урегулированию кризисов, а также дипломатия и диалог имеют жизненно важное значение. Нынешняя эпоха не должна быть "эпохой войны",

– говорится в сообщении.

Кроме того, еще 14 ноября СМИ написали, что дипломаты стран G20 наконец-то согласовали проект совместного заявления саммита. Процесс затянулся из-за России и разногласий по ужесточению критики в сторону страны-оккупанта.

Однако, по данным прессы, в совместном заявлении будет написано об осуждении войны и Россия ее одобрит, хотя и продолжает говорить чушь о якобы "спецоперации".

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Саммит G20 в Индонезии: важное

Саммит стран "Большой двадцатки" состоится 15 – 16 ноября на острове Бали в Индонезии.

Перед этим, 14 ноября, президент США Джо Байден встретился с президентом Китая Си Цзиньпином. На Бали лидеры говорили и об Украине.

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко рассказал, что украинскую делегацию возглавляет Президент Украины, участвующий в саммите онлайн. А на Бали физически присутствует посол Украины в Индонезии Василий Гамянин – он представляет там нашу делегацию де-факто.

От России поехал Сергей Лавров, даже попавший в больницу на Бали, хотя сам это опроверг. Из-за него, по данным The Guardian, лидеры стран "Большой двадцатки" не будут делать совместное фото.

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