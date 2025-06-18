"Кое-что позитивное для Украины все же есть": политолог подытожил саммит G7 в Канаде

Владимир Зеленский посетил саммит G7 в Канаде, однако сократил срок пребывания там, вернувшись обратно в Украину. Саммит прошел не слишком удачно для нашего государства, но определенные положительные моменты все же есть.

Такое мнение 24 Канала высказал политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов, отметив, что Украина надеялась на то, что будут достигнуты договоренности с США по покупке у них оружия. Этого не произошло, ведь Дональд Трамп неожиданно покинул саммит в Канаде.

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Почему Трамп срочно покинул встречу

Максим Несвитайлов напомнил, что Соединенные Штаты Америки оружие, которое должна была получить Украина, передали Израилю. Это выглядит так, будто Трамп пытается реализовать стратегию, которая заключается в том, чтобы договариваться с Россией и давить на Украину.

По мнению Трампа, ослабить наше государство значительно легче, чем Россию. Все для того, чтобы склонить Украину к неприемлемым для нас договоренностям. Поэтому, я считаю, что Трамп так поспешно покинул саммит G7, чтобы избежать неудобного разговора, ведь публично отказываться от продажи оружия выглядело бы не очень,

– сказал он.

Это, однозначно, удивило бы многих в Соединенных Штатах Америки.

Важно! Президент Владимир Зеленский покинул саммит G7 с новым пакетом помощи от Канады, но признал, что дипломатия переживает кризис, а давление на Дональда Трампа по усилению военной поддержки ослабло.

По словам политолога, к сожалению, в ответ на лояльную позицию Трампа в отношении России, партнеры Украины не отреагировали серьезным международным давлением.

Результаты саммита G7 для Украины

Несмотря на все, саммит G7 имел и определенные положительные моменты для нашего государства. Несвитайлов подчеркнул, что украинской власти удалось достичь определенных договоренностей по финансированию производства оружия в Украине.

Это очень важно. Это тот процесс, который активно движется и усиливает оптимизм относительно Европы,

– отметил он.

Политолог подытожил, что политически и медийно саммит G7 для Украины был не слишком успешным, но конкретные соглашения, касающиеся военно-промышленного комплекса, могут пойти на пользу нашему государству.