Китай торгует влиянием: почему Пекину выгодно принять участие в Саммите мира
Глобальный саммит мира, который инициировала Украина, состоится уже 15 – 16 июня в Швейцарии. Ожидается, что в нем примут участие около 100 стран, которые обсудят важные вопросы российско-украинской войны.
До сих пор неизвестно, будут ли присутствовать в Швейцарии представители Китая. Как рассказал 24 Каналу политолог Игорь Чаленко, эта страна является влиятельным игроком в мировой политике, поэтому ее участие в саммите мира важно.
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Китай "торгует" влиянием на Россию
Сейчас Пекин официально своего участия не подтвердил, но и не опроверг. Однако важно, что страна не отмежевалась от этого вопроса. Ведь представитель Китая Ли Хуэй участвовал во встрече в Джидде в августе 2023 года. Там обсуждали варианты восстановления мира в Украине.
Конечно, Си Цзиньпина стоит убеждать, что Глобальный саммит мира – действенный формат. К тому же его поддержало большинство государств в мире. Для Китая, который хочет показать свое лидерство в системе построения мира, очень важно принять в нем участие и так показать свою силу, возможности координации, а также влияние на Россию.
Я убежден, что сейчас Китай активно осуществляет "торговлю" геополитическим влиянием, пытаясь как можно дороже "продать" свои возможности надавить на Россию. Условно говоря, еще не сошлись в цене,
– заметил политолог.
Именно поэтому мы сейчас видим и "подыгрывание" с Владимиром Путиным, и попытки вернуться к китайской "мирной формуле", которая фактически закрепляет все требования России. Однако все-таки возможность прийти к общему решению еще сохраняется.
В любом случае важно, чтобы Украина вместе с партнерами начала Глобальный саммит мира на уровне глав государств. Это нужно, чтобы никто не имел возможности говорить что-то об "украинских ультиматумах" или "указаниях из США".
Нет, это позиция цивилизованного мира, что войну надо завершать, но на нормальных, справедливых условиях. Совсем не так, как требует Россия, основываясь только на ультиматумах и с требованием капитуляции Украины,
– подчеркнул Игорь Чаленко.
Глобальный саммит мира: что известно
- Владимир Зеленский рассказал, что на саммите мира в Швейцарии рассмотрят 3 важных вопроса. Они будут касаться энергетической, ядерной безопасности и свободного судоходства, то есть не блокирование Черного и Азовского морей. Президент подчеркнул, что это только начало. Также начнутся другие треки, в частности по обмену пленными и возвращению украинских детей.
- Сейчас ведутся переговоры со странами, которые будут присутствовать на саммите. Всех лично приглашает Владимир Зеленский. Важно, что примут участие страны Глобального Юга, а также те, кто нейтрально относится к войне. С ними хотят проговорить концепцию международного права.
- Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что саммит мира может стать площадкой, где начнется процесс, который приведет к переговорам между Украиной и Россией. Непосредственно вопрос окончания войны участники не будут поднимать. Немецкий лидер подчеркнул, что темы, которые обсудят еще на этапе зарождения.