Выбор между США и Китаем: как привлечь третьи страны к украинскому Саммиту мира

В июне должен состояться первый Саммит мира. Украине важно привлечь к участию в нем Китай, Индию, Саудовскую Аравию, то есть региональных лидеров либо значительных субъектов в мировой политике.

Политолог Андрей Вигиринский отметил 24 Каналу, что у стран, которые не поддерживают Украину и относятся к категории либеральных демократов, есть один ключевой интерес.

Кстати Украина ждет встречного шага от ЕС и НАТО: Зеленский анонсировал важные события

Чего хотят эти страны

Вигиринский отметил, что ключевой интерес таких стран – это прекратить боевые действия, которые мешают торгово-экономическим отношениям и заставляют их делать выбор в пользу одной или другой стороны.

И речь идет, объяснил он, не столько об Украине или России, а о выборе между Соединенными Штатами Америки и Китаем. Они этот выбор делать не хотят.

Они хотят равнозначно и одинаково зарабатывать на торгово-экономических отношениях и в политической сфере зарабатывать баллы и с одной стороной, и с другой, не выбирая этот лагерь,

– сказал политолог.

Если же, добавил он, этот интерес не может быть обеспечен и никто не идет на уступки, а одна сторона вообще не будет присутствовать на саммите, то эти государства могут принять участие, но это будет не тот уровень, который касается принятия политических решений.

Возможно ли их как-то заинтересовать

Политолог отметил, что на таких мероприятиях сложно согласовываются совместные документы, так как у каждой страны есть свое видение и позиция – как реалистичная, так и идеалистическая.

По его словам, с точки зрения Китая подписать документ, который предложат США, означает подчиниться позиции Соединенных Штатов и их партнеров по "Большой семерке". И это тогда, когда G7 и БРИКС находятся в условной конкуренции за мировое экономическое господство.

Как это объединить на самом деле не понятно,

– заявил Вигиринский.

Поэтому, подытожил политолог, все стороны должны идти на уступки в части формулировки и мероприятий.

Что известно о саммите мира в Швейцарии