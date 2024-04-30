Выбор между США и Китаем: как привлечь третьи страны к украинскому Саммиту мира
В июне должен состояться первый Саммит мира. Украине важно привлечь к участию в нем Китай, Индию, Саудовскую Аравию, то есть региональных лидеров либо значительных субъектов в мировой политике.
Политолог Андрей Вигиринский отметил 24 Каналу, что у стран, которые не поддерживают Украину и относятся к категории либеральных демократов, есть один ключевой интерес.
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Чего хотят эти страны
Вигиринский отметил, что ключевой интерес таких стран – это прекратить боевые действия, которые мешают торгово-экономическим отношениям и заставляют их делать выбор в пользу одной или другой стороны.
И речь идет, объяснил он, не столько об Украине или России, а о выборе между Соединенными Штатами Америки и Китаем. Они этот выбор делать не хотят.
Они хотят равнозначно и одинаково зарабатывать на торгово-экономических отношениях и в политической сфере зарабатывать баллы и с одной стороной, и с другой, не выбирая этот лагерь,
– сказал политолог.
Если же, добавил он, этот интерес не может быть обеспечен и никто не идет на уступки, а одна сторона вообще не будет присутствовать на саммите, то эти государства могут принять участие, но это будет не тот уровень, который касается принятия политических решений.
Возможно ли их как-то заинтересовать
Политолог отметил, что на таких мероприятиях сложно согласовываются совместные документы, так как у каждой страны есть свое видение и позиция – как реалистичная, так и идеалистическая.
По его словам, с точки зрения Китая подписать документ, который предложат США, означает подчиниться позиции Соединенных Штатов и их партнеров по "Большой семерке". И это тогда, когда G7 и БРИКС находятся в условной конкуренции за мировое экономическое господство.
Как это объединить на самом деле не понятно,
– заявил Вигиринский.
Поэтому, подытожил политолог, все стороны должны идти на уступки в части формулировки и мероприятий.
Что известно о саммите мира в Швейцарии
- Саммит мира запланирован на 15 и 16 июня. Мероприятие состоится на горном курорте Бюргеншток возле города Люцерн.
- Владимир Зеленский заявил, что Россия намерена сорвать Саммит мира в Швейцарии. По данным разведки, в Кремле уже имеют конкретный план, как уменьшить участие стран, чтобы мира не было как можно дольше.
- В то же время Россия официально отказалась от участия в саммите мира в Швейцарии. Как сообщили пропагандисты, посол России в Швейцарии Сергей Гармонин заявил, что участия не будет "ни в каком формате". Однако он не уточнил, присылало ли МИД Швейцарии приглашение России на этот саммит.