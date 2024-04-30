Політолог Андрій Вігірінський зауважив 24 Каналу, що країни, які не підтримують Україну і належать до категорії ліберальних демократів, мають один ключовий інтерес.

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Чого хочуть ці країни

Вігірінський зазначив, що ключовий інтерес таких країн – це припинити бойові дії, які заважають торгово-економічним відносинам і змушують їх робити вибір на користь одної чи іншої сторони.

І йдеться, пояснив він, не стільки про Україну чи Росію, а про вибір між Сполученими Штатами Америки та Китаєм. Вони цього вибору робить не хочуть.

Вони хочуть рівнозначно й однаково заробляти на торгово-економічних відносинах та в політичній сфері заробляти бали і з однією стороною, і з іншою, не обираючи цей табір,

– сказав політолог.

Якщо ж, додав він, цей інтерес не може бути забезпечений і ніхто не йде на поступки, а одна сторона взагалі не буде присутня на саміті, то ці держави можуть взяти участь, але це буде не той рівень, який стосується ухвалення політичних рішень.

Чи можливо їх якось зацікавити

Політолог зауважив, що на таких заходах складно узгоджуються спільні документи, тому що кожна країни має своє бачення та позицію – як реалістичну, так й ідеалістичну.

За його словами, з погляду Китаю підписати документ, який запропонують США, означає підкоритися позиції Сполучених Штатів та їхніх партнерів по "Великій сімці". І це тоді, коли G7 і БРІКС перебувають в умовній конкуренції за світове економічне панування.

Як це об'єднати насправді не зрозуміло,

– заявив Вігірінський.

Тож, підсумував політолог, усі сторони мають іти на поступки у частині формулювання і заходів.

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