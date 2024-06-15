Зеленский сказал, что на самом деле даст Саммит мира

Владимир Зеленский сказал, что именно может дать Саммит мира в Швейцарии. Президент назвал три пункта, которых может достичь Украина.

Во время выступления на первом пленарном заседании Глобального саммита мира президент рассказал, что на мероприятии 15 – 16 июня будут рассматривать три панели. Это три пункта формулы мира, пишет 24 Канал.

Смотрите также Глобальный саммит мира, а не поражения: почему Россию не пригласили и при каких условиях возможны переговоры

Что сказал Зеленский о результатах Саммита мира

Владимир Зеленский объяснил, что говорится о 3 первоочередных пунктах формулы мира Украины, которые касаются ядерной, гуманитарной и продовольственной безопасности.

Сейчас мы сосредоточимся на трех направлениях: на том, что каждому в мире – без исключений – полезно,

– заявил Владимир Зеленский.

По его словам, говорится о:

первом направлении – это радиационная и ядерная безопасность,

второй – безопасность продовольственная,

третий – освобождении пленных и депортированных, взрослых и детей, военных и гражданских, чья жизнь была сломана войной.

Также украинский лидер сказал, что может принести Саммит мира в Швейцарии.

Во-первых, доказать, что возвращение безопасности возможно. Во-вторых, предоставить реальный план, чтобы каждый шаг к миру работал – от ядерной и продовольственной безопасности до возвращения пленных и депортированных людей, до полного завершения войны без угрозы ее начала. Я верю, что это возможно,

– заявил Зеленский.

Он добавил, что третье – не надо придумывать велосипед, когда Устав ООН уже определяет основы мира и нормального сосуществования народов. Поэтому должны к ним вернуться.

"И ради этого нам нужно определиться с тем, как страны будут сотрудничать и какие будут солидерами, чтобы зафиксировать и выполнить план действий", – объяснил президент.

Он также добавил, почему на саммите нет России. По словам президента, если бы Москва была заинтересована в мире, то не было бы этой войны.

"Мы должны вместе определиться, что означает для мира справедливый мир и как его можно достичь действительно долговременно. Устав ООН является основой для нас. А потом, когда план действий будет уже на столе, всеми согласован и понятен для всех народов, он будет озвучен и представителям России. И чтобы на втором Саммите мира мы смогли зафиксировать реальное окончание войны", – заверил Зеленский.

Он пояснил, что сейчас страны начинают этот путь. В частности, чтобы доказать, что объединенный мир – это мир мира, который умеет действовать правильно.

Когда Россию могут привлечь к Саммиту мира