Зеленского приветствовали стоя на одном из мероприятий саммита НАТО: видео
- Владимир Зеленский выступил в парламенте Нидерландов.
- Его поприветствовали аплодисментами.
Владимир Зеленский находится в Нидерландах. Эта страна впервые принимает саммит НАТО. Во время одного из выступлений украинского президента приветствовали аплодисментами.
Детали передает 24 Канал.
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На саммите НАТО Зеленского приветствовали аплодисментами
Президент выступил в парламенте Нидерландов. Пока он шел к своему месту перед выступлением, присутствующие встали и начали аплодировать.
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Гарант выступил перед представителями Сената и Палаты представителей парламента Нидерландов. Он заявил, что Россию следует изолировать политически, а Украину – непрерывно поддерживать в военном плане.
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