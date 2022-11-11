Почему Россию юридически не могут выкинуть из G20: объяснение Пионтковского

В скором времени в Индонезии состоится саммит стран G20, в котором также примет участие Россия. Ее исключение из группы государств "Большой двадцатки" на сегодня юридически невозможно.

Все потому, что в мире все еще есть симпатики Кремля, которые находят свои "объяснения" для легитимизации участия России в саммитах. Об этом 24 каналу рассказал российский публицист из США Андрей Пионтковский.

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Прокремлевская "группа поддержки"

Эксперт отметил, что, по крайней мере, в ближайшее время Россию не исключат из состава "Большой двадцатки", учитывая скрытую поддержку других стран-участниц группы G20.

Юридически этого не будет, а фактически – да. В "двадцатке" представлен очень широко, в отличие от "семерки", так называемый "глобальный Юг". А большинство этих стран пытаются придерживаться политики "нейтралитета" в отношении войны России против Украины,

– объяснил обозреватель.

По его мнению, в частности, Индия и Китай категорически против использования ядерного оружия, но они призывают к миру и просто не готовы исключать Россию из перечня G20.

"Они воспринимают себя частью бывшего колониального мира, противостоящего глобальному Западу. И даже Путина каким-то краем сознания они воспринимают как некий противовес западным странам ", – добавил аналитик.

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Когда изменится мироустройство

По словам Пионтковского, ситуация в международных отношениях напоминает мировую войну, по окончании которой сформируют новое мироустройство.

После каждой мировой войны устанавливается новая международная инфраструктура безопасности, новая система институтов и союзов. Ее определяют государства-победительницы. А ведущими государствами будут Украина, Великобритания и США.

– убежден публицист.

Он указал, что трансформации претерпевает не только "Большая двадцатка", но, прежде всего, ООН.

"В ООН есть бессмысленное "право вето" для государства, которое совершило агрессивные действия в отношении соседей. Подождем еще недолго, Кремлю "сдавать" осталось совсем немного до победы ВСУ", – иронически подметил эксперт.

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Почему Путин отказался от участия в G20

Обозреватель отметил, что отказ Путина даже от онлайн-участия в саммите стран G20 и заявления о "выходе" из Херсона – это лежащие в одной плоскости истории.

Фантастическое заявление, где Путин пытался подать свое поражение под Херсоном как "жест доброй воли" по отношению к "украинским партнерам". Это он о "наркоманах и клоунах", о которых говорил 9 месяцев? Он подавленный и сломанный человек,

– рассказал аналитик.

Он убежден, что все говорит о том, что "Херсон добил Путина" .

"С таким настроением и такой физиономией нельзя даже в онлайн показываться", – считает публицист.

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Вклад КНР и Индии

Пионтковский отметил, что Китай и Индия уже внесли "свой вклад" в войне России против Украины.

Были очень серьезные предупреждения о невозможности использования тактического ядерного оружия в Украине. Это ему сказали Китай и Индия в Самарканде, откуда он приехал таким же "опущенным". Его шокировал этот прием, поскольку он думал, что едет к союзникам,

– убежден эксперт.

Он указал, что на саммите ШОС ему устроили "выволочку" и объяснили, что "так не ведут себя в 21 веке".

"После этого Си Цзиньпин тоже заявил во время совместного выступления с Шольцом. Теперь все намерены тот же призыв включить в решение "Большой двадцатки". Это тоже очень серьезный вклад в укрощение Путина. Остальные внесут ВСУ", – резюмировал Пионтковский.

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