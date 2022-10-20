Сможет ли Путин провести переговоры на G20: предположение Арестовича

Глава Кремля Владимир Путин не имеет перспектив для переговоров с другими странами на саммите "Большой двадцатки" в Индонезии. Кроме того, он может предложить определенный спектр актуальных вопросов для обсуждения между участниками.

Украина не согласится ни на какие форматы, которые будет предлагать Россия на G20. Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович во время стрима с Марком Фейгином, передает 24 канал.

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Советник руководителя ОП отметил, что для Путина на саммите стран G20 нет никаких "дипломатических" перспектив.

Любые его разговоры о разделе Украины – что ему скажут в ответ? Вот и вся перспектива переговоров. Он может предложить разговоры о том, как поставлять газ через Турцию, удобрения и агропромышленность, о новом "зерновом соглашении". Это интересно, но для этого ему не нужно ехать в Индонезию,

– объяснил Арестович.

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По его словам, для этого Путину достаточно отправить на Бали главу МИД России Сергея Лаврова или кого-то из вице-премьеров, или вообще поговорить через онлайн-связь.

"Ему нечего туда ехать. Наша позиция в том, что Украина не ведет переговоры с Россией. Это наиболее эффективно разрушает путинскую стратегию. Нам глупо отказываться от оружия, которое так эффективно работает", – резюмировал советник Ермака.

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