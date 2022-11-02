Путину готовят "одинокий" стол: поедет ли диктатор на саммит G20

В течение 15-16 ноября в Индонезии пройдет семнадцатая встреча глав государств "Группы двадцати" – саммит G20. На сегодня неизвестно, будет ли участвовать в мероприятиях глава Кремля Владимир Путин.

Возможная поездка Путина на Бали вряд ли даст Кремлю какие-то дивиденды и может усугубить ситуацию для России. Об этом 24 каналу рассказал политолог Валентин Гладких.

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Эксперт уверен, что Путин точно не увидится с Байденом, если поедет на саммит G20.

По инсайдерской информации, на Бали уже готовят отдельный стол и посуду "с дырками" – чтобы Путин отдельно сидел и другие, чтобы случайно "не законтачились" с ним. Это при условии, если он туда полетит. Если даже и полетит – вряд ли это увенчается успехом. Это будет еще один повод, чтобы осознать, в какой изоляции он находится.

– объяснил обозреватель.

По его мнению, если Путин думает, что полетит туда и он вроде бы не в изоляции, то будет как раз все "диаметрально противоположным".

"Нигде не будет так заметна изоляция Путина, когда все будут общаться, есть и пить за отдельным столом. Поэтому я не думаю, что это принесет ему какие-то результаты", – добавил аналитик.

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По его словам, также не нужно переоценивать значение таких саммитов, которое планируется в Индонезии.

"Чем он увенчается? Новым заявлением и коммюнике? То есть ООН ничего не может достичь, а саммит "Большой двадцатки" может? Когда-то эти саммиты имели значение, но теперь их проводят, потому что не могут не проводить. Поэтому я скептически отношусь к каким-то революционным достижениям", – подчеркнул Гладких.

Он резюмировал, что какие бы решения этот саммит ни одобрил, вряд ли у субъектов международного права есть какие-то инструменты, чтобы эти решения затем имплементировать.

"Единственный вариант, который сейчас работает – это санкции, определяемые ЕС и США", – констатировал эксперт.

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