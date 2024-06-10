Не видела такого за 22 года работы, – полковник США говорит, что А-50 уничтожили из Patriot
Американская полковница Розанна Клементе впервые рассекретила, с помощью чего уничтожили российский самолет А-50 в январе 2024 года. По данным военной, вражеское воздушное судно поразили с помощью ЗРК Patriot.
На видео, которое распространили в соцсети Х Розанна Клементе говорит, что не видела подобного сбивания за более чем 2 десятка своей работы в армии. Поэтому сбивание российского А-50 с ЗРК Patriot является уникальной операцией украинских военных.
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А-50 сбили с помощью ЗРК Patriot
Заместитель начальника штаба 10-го командования противовоздушной и противоракетной обороны армии США Розанна Клементе сообщила, что украинские защитники использовали тактику воздушной засады, также известную как SAMbush, во время поражения российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50.
По ее словам, украинских солдат специально готовили к ночным операциям с активацией батареи Patriot. Инструкторы приказали солдатам выйти на огневую позицию, отработать по вражеской цели, а затем отступить.
Полковник добавила, что Украина сейчас на вооружении имеет, предположительно, до батальона ЗРК Patriot.
Некоторые из них используются для защиты стационарных объектов, другие передвигаются и делают действительно исторические вещи. Я не видела такого за 22 года работы в ПВО,
– подчеркнула она.
Полковник США рассказала о сбитии А-50 ЗРК Patriot / Видео с аккаунта @AirPowerNEW1 в соцсети Х
Стоит отметить, что ранее в ГУР МО отмечали, что российский А-50 могли сбить с помощью советского зенитного ракетного комплекса С-200.
Какие потери врага в самолетах А-50
- Первый российский самолет ДРЛС типа А-50 был уничтожен 14 января 2024 года над акваторией Азовского моря. Вместе с этим воздушным судном также был поврежден самолет Ил-22.
- Уже 23 февраля стало известно, что наши военные уничтожили над Азовским морем второй А-50У. Эта операция была совместной для Воздушных сил ВСУ и ГУР МО.
- Стоит отметить, что самолетов типа А-50 у российских захватчиков не так много, поэтому потеря двух самолетов стала огромной для армии оккупантов. Что известно об А-50, какие характеристики самолета – читайте в материале.