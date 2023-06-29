Сыграл ключевую роль в войне в Украине: британская разведка о сбитом вагнеровцами Ил-22

Во время мятежа Пригожина в России приспешники "повара Путина" сбили уникальный российский самолет Ил-22. В британской разведке подчеркнули, что именно этот самолет сыграл ключевую роль в организации российских войск во время вторжения в нашу страну.

Там отметили, что эти самолеты очень ценны для российской армии. Поэтому, очевидно, потеря самолета Ил-22 окажет существенное влияние на действия российского военного командования.

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В Британии рассказали о сбитом вагнеровцами Ил-22

В разведке Великобритании отметили, что 24 июня силы противовоздушной обороны ЧВК "Вагнера" сбили российский десантный самолет Ил-22М. Они подчеркнули, что этот самолет был частью относительно небольшого флота из 12 самолетов, активно используемых россиянами как для бортового командования и управления, так и для выполнения задач по радиоэлектронной передаче.

Эти самолеты специального назначения сыграли ключевую роль в организации российских сил в их войне против Украины,

– отметили в ведомстве.

Там отметили, что эти самолеты работали в безопасности российского воздушного пространства далеко за пределами радиуса действия украинских систем ПВО.

В британской разведке также отметили, что потеря этого самолета, вероятно, окажет негативное влияние на воздушные и наземные операции России. Кроме того, что это может помешать моральному духу в российских воздушно-космических силах, привести к уменьшению текущих уровней задач, чтобы безопасно управлять оставшимся в России флотом.

Напоследок там сказали, что потеря Ил-22, по всей вероятности, подорвет способность России командовать своими силами и координировать их, особенно в периоды интенсивных операций.

Вагнеровцы сбили российский самолет Ил-22: последние новости