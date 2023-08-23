Падение самолета Пригожина: воздушное судно, вероятно, сбили российским ЗРК С-300

В Тверской области России вечером 23 августа стало известно о падении самолета, на котором мог находиться главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин. По предварительным данным, это воздушное судно, вероятно, сбила российская ПВО.

Об этом сообщают российские СМИ. По предварительным данным, самолет Пригожина мог сбить зенитно-ракетный комплекс оккупантов – С-300, передает 24 Канал.

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Самолет Пригожина могли сбить из С-300

Российские пропагандисты со ссылкой на приближенные к ЧВК "Вагнера" телеграм-каналы утверждают, что самолет Евгения Пригожина могли сбить россияне из своего С-300. Кроме этого, оккупанты утверждают, что перед авиакатастрофой было слышно "несколько громких взрывов".

Самолет Пригожина могли сбить ракетами С-300: смотрите видео

Российские спецслужбы также рассматривают версию, что падение самолета Пригожина могло быть "терактом на борту". Несмотря на это, отметили, что эта информация еще проверяется ведомствами страны-агрессора.

Что известно о падении самолета Пригожина

Над Тверской областью вечером 23 августа упал самолет, который связывают с главарем вагнеровцев Евгением Пригожиным На месте трагедии возник пожар, а пропагандисты утверждали, что этот самолет якобы сбила российская система противовоздушной обороны.

В настоящее время неизвестно, находился ли Пригожин на борту этого воздушного судна. Однако в Росавиации сообщили, что он числился в списках пассажиров.

Известно, что в результате падения самолета погибли все 10 человек, находившиеся на борту. Трое из них были членами экипажа.

Впоследствии в сети появились кадры с места падения самолета. На них видно, что судно было полностью разбито, а на нем до сих пор пылает огонь.

Также стало известно, что на борту самолета находился и командир вагнеровцев Дмитрий Уткин. Пока неизвестно, погиб ли он в этой катастрофе.

В сети также сообщают, что люди из окружения Пригожина не могут до него дозвониться. Несмотря на это, неизвестно, погиб ли "повар Путина" во время катастрофы или нет.