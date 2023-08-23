2 сильных взрыва – и крыло отвалилось: как падал самолет Пригожина

Над Тверской областью разбился самолет, который мог принадлежать предводителю ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожину. Очевидцы слышали два мощных взрыва перед падением.

Действительно ли Пригожин погиб – пока неизвестно. Пока он и близкие ему люди никак не комментировали эту ситуацию. А, может быть, Пригожин уже ничего не прокомментирует.

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Что известно о падении самолета

Перед падением самолета очевидцы слышали два мощных взрыва. Известно, что у самолета отвалилось крыло и стабилизатор. Они упали неподалеку от заброшенной фермы в селе Куженкино в Тверской области.

Сейчас в соцсетях распространяется ряд видео с падением самолета Пригожина. На одном из них очевидец утверждает, что самолет взорвался прямо в воздухе.

Видео с места падения самолета Пригожина – смотрите в материале 24 Канала

Последний раз самолет Пригожина можно было зафиксировать в 15:11. Потом он исчез с радаров.

Падение самолета Пригожина: коротко