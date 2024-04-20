Украина впервые сбила российский Ту-22М3: разведка Британии проанализировала потерю россиян
Источник:Министерство обороны Великобритании
Украина 19 апреля впервые сбила российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3. И хотя Россия не признает этого, а заявляет о "технической неисправности", впрочем, в разведке Великобритании также подтверждают, что ВСУ сбили самолет.
Информацию о падении самолёта Ту-22М3 начали распространять в российских телеграм-каналах, а губернатор Ставропольского края опубликовал фотографии с места событий. Впоследствии эту информацию подтвердили и в Воздушных силах.
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Что говорят в разведке Британии о сбивании Ту-22М3
В разведке Великобритании сообщили, что подробно изучили сообщения о сбивании российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3. В частности, в ведомстве пишут, что сообщения о применении ракеты С-200 для сбивания Ту-22М3 являются "почти наверняка правдивыми".
Также в разведке Великобритании считают, что сбивание Ту-22М-3 – это очередная успешная украинская атака по военно-воздушным силам России. Кроме того, в разведке предполагают, что с ЗРК С-200 украинские защитники также могли сбить самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Тогда, 23 февраля 2024 года, военным удалось поразить вражеский самолет над Азовским морем.
Это первый случай сбивания стратегического бомбардировщика системами противовоздушной обороны Украины,
– заявили в разведке.
В Минобороны Великобритании в итоге добавили, что по данным их разведки, с начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла не менее 100 боевых самолетов.
Сбивание Ту-22М3: главное
- В Главном управлении разведки сообщили, что сбить Ту-22М3 удалось на расстоянии более 300 километров. Известно, что за ним также летел еще один бомбардировщик, однако после точной работы развернулся и улетел обратно на аэродром.
- Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что сбивание Ту-22М3 может повлиять на планы России относительно ракетных обстрелов. Так, он предположил, что, вероятно, теперь Одесса не будет страдать от ракет Х-22, которые запускались со стратегических бомбардировщиков этого типа.
- Также Буданов рассказал, что к сбиванию самолета украинские военные готовились неделю. Они устроили засаду и ждали, когда Россия поднимет в небо Ту-22М3.
- К слову, в России заявили, что на борту Ту-22М3 было 4 пилота. Известно, что двое из них погибли, один – госпитализирован, а судьба четвертого оккупанта остается неизвестной.