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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Самолет МАУ развернулся после того, как получил повреждение, – глава МИД

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      Обломок самолета МАУ, который разбился в Иране 8 января / GettyImages

      По данным следственной группы, самолет "Международных авиалиний Украины", который потерпел крушение 8 января, изменил курс, однако это произошло уже после возникновения аварийной ситуации.

      Эту информацию озвучил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на брифинге 10 января.

      Все об аварии читайте по ссылке: Украинский самолет разбился в Иране, погибли 176 человек: последние новости, фото, видео

      Действительно, самолет изменил курс. Об этом рано говорить, в чем была причина. По нынешней имеющейся информации это уже произошло после момента, в котором самолет начал терпеть аварию,
      – рассказал министр.

      По словам чиновника, следственная группа проанализировала коридор движения самолета и пришла к выводу, что самолет при взлете не отклонялся от определенного курса и "на 100% находился в коридоре".

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      Основные версии крушения самолета МАУ в Иране / инфографика 24 канала​

      Самолет МАУ могла сбить ракета Ирана: что об этом говорят мировые лидеры

      • Президент США Дональд Трамп заявил, что катастрофа самолета могла произойти из-за определенного внешнего воздействия, но "нечаянно".
      • Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что самолет сбила иранская ракета класса "земля-воздух", но это было непреднамеренно.
      • Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также заявил, что самолет нечаянно сбила ракета класса "земля-​​воздух", которую выпустили военно-воздушные силы Ирана.
      • Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что также получил такую ​​же информацию, как другие мировые лидеры.
      • Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок считает, что украинский самолет МАУ "очень вероятно" был сбит под Тегераном иранской ракетой. Разведка страны также имеет соответствующие доказательства.

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      Какие страны считают, что самолет МАУ сбили / Инфографика 24 канала

      Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: полный список погибших пассажиров и членов экипажа

       

      Сею-сею, посеваю: поздравления на Старый Новый год на украинском языке
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      Автор: Юрий Мацула
      Теги: Новости Украины Новости политики Вадим Пристайко Авиакатастрофа МАУ в Иране авиация Иран
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