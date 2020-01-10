Самолет МАУ развернулся после того, как получил повреждение, – глава МИД

По данным следственной группы, самолет "Международных авиалиний Украины", который потерпел крушение 8 января, изменил курс, однако это произошло уже после возникновения аварийной ситуации.

Эту информацию озвучил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на брифинге 10 января.

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Действительно, самолет изменил курс. Об этом рано говорить, в чем была причина. По нынешней имеющейся информации это уже произошло после момента, в котором самолет начал терпеть аварию,

– рассказал министр.

По словам чиновника, следственная группа проанализировала коридор движения самолета и пришла к выводу, что самолет при взлете не отклонялся от определенного курса и "на 100% находился в коридоре".

Основные версии крушения самолета МАУ в Иране / инфографика 24 канала​

Самолет МАУ могла сбить ракета Ирана: что об этом говорят мировые лидеры

Президент США Дональд Трамп заявил, что катастрофа самолета могла произойти из-за определенного внешнего воздействия, но "нечаянно".

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что самолет сбила иранская ракета класса "земля-воздух", но это было непреднамеренно.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также заявил, что самолет нечаянно сбила ракета класса "земля-​​воздух", которую выпустили военно-воздушные силы Ирана.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что также получил такую ​​же информацию, как другие мировые лидеры.

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок считает, что украинский самолет МАУ "очень вероятно" был сбит под Тегераном иранской ракетой. Разведка страны также имеет соответствующие доказательства.



Какие страны считают, что самолет МАУ сбили / Инфографика 24 канала

Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: полный список погибших пассажиров и членов экипажа