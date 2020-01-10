Літак МАУ розвернувся після того, як зазнав пошкодження, – глава МЗС

За даними слідчої групи, літак "Міжнародних авіаліній України", який зазнав аварії 8 січня, змінив курс, однак це сталось вже після виникнення аварійної ситуації.

Цю інформацію озвучив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час брифінгу 10 січня.

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Дійсно, літак змінив курс. Про це рано говорити, в чому була причина. За теперішньою існуючою інформацією це вже сталось після моменту, в якому літак почав терпіти аварію,

– розповів міністр.

За словами урядовця, слідча група проаналізувала коридор руху літака, і дійшла висновку, що літак під час зльоту не відхилявся від визначеного курсу та "на 100% перебував у коридорі".

Основні версії авіакатастрофи літака МАУ в Ірані / інфографіка 24 каналу

Літак МАУ могла збити ракета Ірану: що про це кажуть світові лідери

Президент США Дональд Трамп заявив, що катастрофа літака могла статися через певний зовнішній вплив, але "ненавмисно".

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, літак збила іранська ракета класу "земля-повітря", але це було ненавмисно.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон також заявив, що літак ненавмисно збила ракета класу "земля – повітря", яку цю випустили військово-повітряні сили Ірану.

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що також отримав таку ж інформацію, як інші світові лідери.

Міні стр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок вважає, що український літак МАУ "дуже вірогідно" був збитий під Тегераном іранською ракетою. Розвідка країни також має відповідні докази.



Які країни вважають, що літак МАУ збили/ Інфографіка 24 каналу

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