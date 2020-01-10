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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Літак МАУ розвернувся після того, як зазнав пошкодження, – глава МЗС

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      Уламок літака МАУ, який розбився в Ірані 8 січня / GettyImages

      За даними слідчої групи, літак "Міжнародних авіаліній України", який зазнав аварії 8 січня, змінив курс, однак це сталось вже після виникнення аварійної ситуації.

      Цю інформацію озвучив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час брифінгу 10 січня.

      Все про аварію читайте за посиланням: Український літак розбився в Ірані, загинуло 176 людей: останні новини, фото, відео

      Дійсно, літак змінив курс. Про це рано говорити, в чому була причина. За теперішньою існуючою інформацією це вже сталось після моменту, в якому літак почав терпіти аварію,
      – розповів міністр.

      За словами урядовця, слідча група проаналізувала коридор руху літака, і дійшла висновку, що літак під час зльоту не відхилявся від визначеного курсу та "на 100% перебував у коридорі".

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      Основні версії авіакатастрофи літака МАУ в Ірані / інфографіка 24 каналу

      Літак МАУ могла збити ракета Ірану: що про це кажуть світові лідери

      • Президент США Дональд Трамп заявив, що катастрофа літака могла статися через певний зовнішній вплив, але "ненавмисно".
      • Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, літак збила іранська ракета класу "земля-повітря", але це було ненавмисно.
      • Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон також заявив, що літак ненавмисно збила ракета класу "земля – повітря", яку цю випустили військово-повітряні сили Ірану.
      • Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що також отримав таку ж інформацію, як інші світові лідери.
      • Міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок вважає, що український літак МАУ "дуже вірогідно" був збитий під Тегераном іранською ракетою. Розвідка країни також має відповідні докази.

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      Які країни вважають, що літак МАУ збили/ Інфографіка 24 каналу

      Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: повний список загиблих пасажирів та членів екіпажу

       

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      Автор: Юрій Мацула
      Теги: Авіакатастрофа МАУ в Ірані Вадим Пристайко Новини України Новини політики Іран авіація
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