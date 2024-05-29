Сделает работу F-16 более эффективной: какие преимущества самолетов, которые Украине предоставляет Швеция
Швеция передаст Украине самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 AEW&C. Это – очень хорошее усиление.
Такое мнение 24 Каналу высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что это очень серьезный пакет помощи. Его сумма составляет 1,3 миллиарда долларов. Отметим, что эта страна объявила о новой помощи для ВСУ 29 мая.
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Кроме авиации, Украина получит от страны-партнера, в частности, весь парк бронетранспортеров 302.
Почему Швеция передает такие самолеты? Я думаю из-за того, что кто-то их должен был передать. Ведь без этих самолетов F-16 было бы трудно работать в небе,
– подчеркнул Мусиенко.
Теоретически американские истребители смогут выполнять задачи, однако благодаря этой авиации появляется возможность использовать F-16 на полноту их возможностей. Очень важно применять борта с максимальной эффективностью.
Как используют ASC 890
Радары шведских самолетов "видят" примерно на 450 километров. Это довольно серьезное расстояние. Оно вполне покрывает работу американских истребителей, которые появятся в ВСУ.
"Это не только разведка, но и фактически такие воздушные командные пункты, которые дают возможность координировать работу нашей авиации. В воздухе выбирать цели, давать полные данные о разведке, передавать целеуказания для дальнейшего нанесения ударов", – отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.
Поэтому это усиление для F-16, которое сделает работу истребителей значительно эффективнее.
Украина получит шведскую авиацию
- Швеция предоставит украинской армии самолеты Saab 340 AEW&C. Их более простое название – ASC 890. Это борта радиолокационной разведки и управления. Они разработаны на базе платформы Saab 340 или Saab 2000.
- Украинским военным передадут 2 таких самолета. Это все борта, что есть на вооружении в Швеции. В истории независимой Украины это впервые, когда на вооружении появятся самолеты ДРЛС.
- Если сравнивать этот шведский самолет и российский самолет-разведчик А-50, то последний может видеть несколько больше. Если говорить об осмотре морской поверхности – более 600 километров, а о наземной – от 300 до 450 километров.