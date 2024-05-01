"Очень сложная задача": Черник сказал, почему в Украине до сих пор нет F-16

Официальные объявления о прибытии самолетов F-16 в Украину постоянно оттягиваются и меняются. Вероятно, США опасаются слишком быстрых повреждений самолетов, что может ударить по их имиджу как одной из лучших авиаций мира.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник озвучил 24 Каналу, что причина проста – защита самолетов F-16. Ведь в части логистики все надо построить таким образом, чтобы они имели абсолютный коэффициент защиты, а это – очень сложная задача.

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Нужно создать условия

По словам Петра Черника, хоть задача и сложная, однако возможная – при условии наличия подземных ангаров.

F-16 – техника очень дорогостоящая и ценная. Но кроме этого для США действительно важен имиджевый момент: самолеты не могут быть повреждены, особенно в наземном положении,

– отметил полковник запаса ВСУ.

Он отметил, что в воздухе может произойти что угодно, ведь россияне имеют наиболее дальнобойные ракеты Р-37 класса "воздух – воздух". В свое время они "охотились" за Patriot, но безуспешно, и им удалось "поймать" 1 – 2 HIMARS. Однако с F-16 все гораздо сложнее.

Пока инженерные службы и специалисты не придут к выводу, что в наземном положении F-16 действительно имеет абсолютный коэффициент защищенности, будет так, как есть. Я не сомневаюсь, что все делается бешеными темпами, однако из-за сложности инженерных конструкций работа может занять месяцы,

– подчеркнул Черник.

При появлении в Украине F-16 эти самолеты могут выполнять три режима работы:

Перехватчик – самолет перехватывает крылатую ракету или беспилотник. Это можно сделать и не ракетой, а высокоскоростной пушкой М61А1. После захвата цели в специальное окно компьютера он все рассчитает с точкой прицеливания и даст пилоту команду нажать гашетку (спусковой крючок – 24 Канал). Вылетает 10 снарядов – и беспилотнику конец. То же самое касается крылатой ракеты. Истребитель – он борется с себе подобными, то есть с самолетами. Один самолет F-16 может брать на борт шесть ракет, но идеально 2 или 4, потому что чем больше ракет, тем меньше радиус действия самолета. А радиус действия самолета зависит от ракетно-бомбовой нагрузки: от 500 километров, если на него нагружено все по-максимуму, и до 1700 километров, если речь идет о точечном выполнении задач, но надо передвигаться на большем расстоянии. Бомбардировщик – наносит удары по поверхности. Самолеты F-16 имеют огромную номенклатуру боеприпасов – от свободно падающих бомб GBU-10, 12, 24, 31, 38, 39 до кассетных CBU-87, 99, 100, 103, 104.

Петр Черник считает, что первые два параметра будут самыми главными: "охота" за ракетами и беспилотниками и борьба с Су-34.

КАБы выпадают из пилона на расстоянии 70 – 40 километров и на высоте до 10 километров, что делает их прекрасной целью. Чем выше цель в небе, тем легче ее поднимать и сбивать. Даже звено из 6 машин, то есть 3 пары по 2 машины могут совершить переворот в части борьбы с Сушками, которых в рабочем состоянии есть примерно 80 штук,

– подытожил Петр Черник.

Что известно о самолетах F-16 для Украины