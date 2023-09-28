Украинские пилоты начали обучение в США, – Пентагон

Украинские пилоты 28 сентября приступили к обучению на истребителях западного образца в США. В частности, речь идет о языковой подготовке наших летчиков.

Об этом на пресс-конференции заявила спикер Министерства обороны США Сибрина Сингх. Она подчеркнула, что все учения проходят в американском штате Техас, передает 24 Канал.

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Украинские пилоты приступили к тренировкам на самолетах

Сингх подчеркнула, что сейчас наши пилоты проходят профессиональные курсы по английскому языку. Количество пилотов, начавших подготовку, оно не назвало.

Продолжительность курсов будет зависеть от квалификации и уровня знаний украинских летчиков,

– отметила пресс-секретарь Пентагона.

Следует отметить, что после окончания этих языковых курсов украинские пилоты, вероятно, начнут специализированные учения на истребителях F-16 в штате Аризона в Соединенных Штатах.

Как повлияет шатдаун в США на обучение украинских пилотов

Журналисты издания The New York Times со ссылкой на высокопоставленный источник отметили , что пилоты сначала пройдут обучение английскому языку в Техасе, а затем начнут многомесячную подготовку в Аризоне.

В то же время пресс-секретарь Пентагона Сибрина Сингх отметила, что события шатдауна в США, то есть временная приостановка работы федеральных органов в США может также повлиять и на обучение украинских пилотов и обслуживающего персонала самолетов F-16. Ведь гражданские работники в основном вынуждены уходить в неоплачиваемый отпуск через шатдаун.

В конце концов, Сингх заверила, что в Пентагоне надеются на двухпартийное и двухпалатное решение Конгресса во избежание шатдауна.

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