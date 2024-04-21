Улучшат противодействие российским истребителям: как Украина готовится к получению F-16
Украинские пилоты уже проходят подготовку за рубежом и активно осваивают западные истребители. В то же время обучение пилотов и передача самолетов – это лишь часть того, что нужно сделать.
Об этом 24 Каналу авиационный эксперт Константин Криволап, добавив, что F-16 – мощное средство ПВО. Но для содержания самолетов надо серьезную инфраструктуру и соответствующее техническое обслуживание.
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"Если мы получим F-16, то они будут отгонять Су-34 и Су-35. Россияне, понимая, что это уже совсем скоро произойдет, максимально используют окно возможности, чтобы нанести максимальное поражение", – сказал Константин Криволап.
Недостаточно просто подготовить пилотов
Прежде чем получить самолеты, Украина должна создать всю необходимую инфраструктуру. Именно с этим у нас были серьезные задержки. Ведь самолеты передадут бесплатно – это военная помощь. Зато инфраструктура и их обслуживание – дело Украины.
Кроме этого, надо очень серьезно подготовить технический персонал, потому что после одного часа полета, F-16 требует 16 часов обслуживания. Это разные специалисты, каждый из которых делает свое дело.
Представим, что нам завтра передадут F-16, а у нас нет защиты аэродромов, не хватает тех же Patriot. Россияне уже сейчас пытаются уничтожить все, что может быть похоже на инфраструктуру для F-16. Поэтому без Patriot, без серьезной многоэшелонированной системы защиты, ничего хорошего не будет,
– заметил авиационный эксперт.
Итак, прежде чем запускать самолеты, надо выстроить целую систему и серьезно подготовиться. Также стоит упомянуть об уничтожении российских радиолокационных систем дальнего наблюдения. Благодаря этим средствам оккупанты пытались мониторить воздушное пространство Украины.
Я думаю, что это была подготовка, зачистка инфраструктуры, чтобы россияне не понимали, что мы будем делать дальше, как именно спрячем F-16 и как вообще будем с ними работать,
– добавил Константин Криволап.
Передача F-16 Украине: последние новости
- В Великобритании сообщили, что первые украинские пилоты уже завершили обучение на истребителях. Говорится именно о базовой подготовке. Она проходила под руководством Военно-воздушных сил Соединенного Королевства. Следующим этапом станет обучение во Франции.
- В Конгрессе США обсудили предоставление истребителей и объяснили, почему самолеты до сих пор не в Украине. По словам главнокомандующего объединенных сил НАТО, вопрос в сложности освоения новых технологий и обучении на английском языке. Украинским пилотам нелегко перейти от старых, советских самолетов на самолеты четвертого поколения, которыми являются F-16.
- В Воздушных силах отметили, что Украине надо обновить весь авиационный парк и заменить натовскими образцами вооружения. Нам нужны как американские F-16, так и шведские Gripen. Даже 18 самолетов могут существенно повлиять на ситуацию, но в целом Украине нужно не менее 150 воздушных судов. Основой должны стать F-16.